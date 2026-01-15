車禍重傷康復 花蓮台鐵副站長感謝鏟子超人集氣

台鐵志學站盧姓副站長（右）在花蓮光復洪災期間熱心引導志工疏運，不過日前下班途中意外發生車禍，一度陷入昏迷，各地鏟子超人為她集氣，15日她順利平安出院。（中央社）

台鐵志學站盧姓副站長在光復洪災期間，熱心引導志工疏運，上月下班途中發生車禍，一度陷入昏迷，各地鏟子超人為她集氣。今天順利出院，用左手寫下「平安」感謝各地的祝福。

盧姓副站長上月11日晚間6時許下班後，騎車返回吉安鄉住家途中發生車禍，情況危急，先是在加護病房度過最危險的2週，隨後轉入一般病房進行觀察與照護。

慈濟醫院主治醫師神經外科蔡昇宗說，住院期間從神經外科、骨科、整形外科、復健科及中醫團隊共同參與，歷經多次高難度手術與中西醫合療。

蔡昇宗說，看著她從重度昏迷，到意識清醒，能與家人及醫護團隊對話，如今能走出醫院，這就是醫療團隊堅持下去的最大動力。

歷經36天艱辛治療，盧副站長展現驚人的毅力與生命力，雖右手因骨折仍需持續復健，轉入一般病房後，她苦練成左撇子，能自理生活起居，還親筆用左手寫下「平安」二字，感謝醫療團隊的救治、家人的不離不棄及全台灣網友的祝福。

當被問到出院後最想做的一件事時，她說，雖然醫院照顧得很好，但現在唯一最想念的，還是家裡那張熟悉的床。

她也期許自己透過積極復健，恢復比以前更好，不僅要重回熱愛的職場崗位，更期待能重返羽球場，再次揮汗運動。

為了慶祝盧副站長重生，花蓮慈濟醫院今天準備掛有鈴鐺的平安吊飾，象徵「平安來鈴（臨）」，祝福盧副站長與家人在未來的日子裡都能平安順遂。

