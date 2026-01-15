為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    憑空生出撤離人數 花蓮光復鄉長林清水涉過失致死收押禁見

    2026/01/15 18:44 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉長林清水昨夜到地檢署接受複訊。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署昨搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水、秘書張源寶、王姓民政課長與曾姓前承辦人4人偵辦，檢方認為光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪向法院聲請羈押，今晚間6點多法院裁定羈押禁見，公所3名員工分別交保、電子監控。

    花檢認為林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，複訊後當庭逮捕，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。花蓮地院今天下午2點半召開羈押庭，經過4個小時的審理，法官認為被告林清水犯罪嫌疑重大，有串證及逃亡之虞，晚間6點左右裁定羈押禁見。

    馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決，洪水夾帶大量土泥破壞堤防衝入光復鄉，造成19死5失聯嚴重災情。花蓮地檢署經專案小組蒐證及多方調卷研析，認為林清水、光復鄉公所張姓秘書、民政課王姓課長及曾姓約用人員等災後防救業務人員，明知實際撤離人數未達保全戶數量，仍浮報向上呈報，未落實撤離工作，涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死罪。

    檢方認為，撤離統計是由村長、村幹事等人回報，經追查第一線人員，可能沒有要求統計，是憑設籍人口，「憑空生出數字」，陳報花蓮縣府民政處。對於警戒範圍突然變大，撤離人數從600多人爆增到8000人，檢方認為，量能不足應向上級單位請求協助，而非浮報數字，讓外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助。

    其餘3名光復鄉公所人員複訊後，檢方認無羈押必要，諭知張姓秘書及王姓課長分別以新台幣20萬及15萬元交保，電子監控並限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。花檢強調，馬太鞍溪堰塞湖相關單位很多，包括監測、警戒、疏濬及撤離等，無論中央或地方單位，都會調查釐清，不排除還會有約談及搜索行動。

    2025年9月強颱樺加沙發布警報，9月21日晚間中央應變中心決策擴大警戒範圍，導致撤離人數爆增，因此採收容、依親及垂直避難等應急方式，要求有2樓以上的鋼筋水泥建物可就地垂直避難，隔天22日上午7點發布紅色警戒（強制撤離），23日下午花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多只有一樓平房的居民逃生不及死亡或失聯，事後有受災戶痛批，洪水來臨前根本未接獲公所的撤離通知。

    花蓮地方法院今天晚間裁定光復鄉長林清水羈押禁見。（記者王錦義攝）

