為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    18歲女大生遭輾斃、7旬駕駛也身亡 受害母求償吊車雇主調解未成

    2026/01/15 18:22 記者張文川／台北報導
    吊車轉彎未注意車前狀況，18歲女騎士喪命、機車支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者鄭景議翻攝）

    吊車轉彎未注意車前狀況，18歲女騎士喪命、機車支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者鄭景議翻攝）

    去年6月21日台北市新生南路、忠孝東路發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車撞上3輛正在等紅燈的機車，造成1死2傷，18歲蔡姓女大學生遭吊車當場輾斃，台北地檢署依過失致死罪偵辦中，但賴翁日前過世，蔡母聲請假扣押吊車公司資產，台北地院今天開庭調解，雙方未達成共識，調解未成。

    今日調解歷時僅半小時即結束，蔡母於調解後受訪表示，事發至今，女兒已經離世半年了，肇事駕駛也於日前死亡，家屬迄今等不到一句道歉，吊車所屬的公司也不想負責任，她希望得到應有的道歉，政府也不應該讓年邁司機開車上路，以免憾事重演。

    蔡母認為，駕駛的家人可能會拋棄繼承，而吊車公司對於調解也未顯誠意，未提出任何賠償方案，家屬要的是認罪、道歉卻不可得，她請律師聲請假扣押，對方卻向法院催促、要求她盡速提出民事求償訴訟，並要她先行支付幾十萬元的裁判費，讓她心寒。

    回顧案情，案發當日下午，賴男結束工地作業，駕駛大型吊車準備返回新北市蘆洲區，從新生南路一段往北行駛，要右轉忠孝東路三段時，車頭猛然撞擊停在紅燈停等區的3輛機車致倒地，蔡女遭吊車車輪輾過，當場慘死。

    警方調閱監視器發現，吊車撞到人車後，一度短暫停車，隨即加速右轉駛入忠孝東路三段，疑似試圖離開現場，後方騎士騎車追趕上前才將吊車攔下；也有目擊者表示，吊車撞到人之後還在移動，路人正在查看傷者情況時，吊車突然右轉開走，幸被許多熱心民眾攔阻下來。

    由於賴男已於日前死亡，檢方預期將依法處分不起訴，死者家屬只能循民事途徑向賴男繼承人及吊車雇主求償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播