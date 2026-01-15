18歲女大生遭輾斃、7旬駕駛也身亡 受害母求償吊車雇主調解未成

吊車轉彎未注意車前狀況，18歲女騎士喪命、機車支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者鄭景議翻攝）

去年6月21日台北市新生南路、忠孝東路發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車撞上3輛正在等紅燈的機車，造成1死2傷，18歲蔡姓女大學生遭吊車當場輾斃，台北地檢署依過失致死罪偵辦中，但賴翁日前過世，蔡母聲請假扣押吊車公司資產，台北地院今天開庭調解，雙方未達成共識，調解未成。

今日調解歷時僅半小時即結束，蔡母於調解後受訪表示，事發至今，女兒已經離世半年了，肇事駕駛也於日前死亡，家屬迄今等不到一句道歉，吊車所屬的公司也不想負責任，她希望得到應有的道歉，政府也不應該讓年邁司機開車上路，以免憾事重演。

請繼續往下閱讀...

蔡母認為，駕駛的家人可能會拋棄繼承，而吊車公司對於調解也未顯誠意，未提出任何賠償方案，家屬要的是認罪、道歉卻不可得，她請律師聲請假扣押，對方卻向法院催促、要求她盡速提出民事求償訴訟，並要她先行支付幾十萬元的裁判費，讓她心寒。

回顧案情，案發當日下午，賴男結束工地作業，駕駛大型吊車準備返回新北市蘆洲區，從新生南路一段往北行駛，要右轉忠孝東路三段時，車頭猛然撞擊停在紅燈停等區的3輛機車致倒地，蔡女遭吊車車輪輾過，當場慘死。

警方調閱監視器發現，吊車撞到人車後，一度短暫停車，隨即加速右轉駛入忠孝東路三段，疑似試圖離開現場，後方騎士騎車追趕上前才將吊車攔下；也有目擊者表示，吊車撞到人之後還在移動，路人正在查看傷者情況時，吊車突然右轉開走，幸被許多熱心民眾攔阻下來。

由於賴男已於日前死亡，檢方預期將依法處分不起訴，死者家屬只能循民事途徑向賴男繼承人及吊車雇主求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法