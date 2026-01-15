邱和順羈押逾37年！司改會列「刑求逼供」3大瑕疵 建請總統特赦

司改會強調，邱和順（中左）案件存在刑求自白、證物遺失、證據矛盾、法官未迴避及被告遭受酷刑等重大瑕疵，堪稱一場不公平審判。（資料照）

死囚邱和順迄今已被羈押逾37年，司改會日前發出聲明表示，邱和順案發生於1987年威權統治尾聲，當時年僅28歲的苗栗青年邱和順，在缺乏直接證據的情況下，僅因秘密證人指述便捲入柯洪玉蘭命案及陸正綁票案，並建請總統應重視此案的不公平性，並依法特赦邱和順，還其司法正義。

司改會的聲明指出，此案為司法體系刑求逼供的典型案例。當時邱和順等人遭到台北市刑大以毆打、灌水、電擊等酷刑殘忍逼供，甚至連歷任監察委員王清峰都曾調查證實本案存在刑求事實，並彈劾相關人員；然而，歷審法院仍採納該酷刑取得的自白，導致邱和順於2011年7月28日判處死刑定讞。

司改會強調，邱和順案存在刑求自白、證物遺失、證據矛盾、法官未迴避及被告遭受酷刑等重大瑕疵，堪稱一場不公平審判。

聲明也提到，邱和順目前已在獄中度過37年，健康狀況極度惡化，長期受心臟病、低血壓、牙齒脫落等病症所苦。本案已引發國際高度關注，包括國際特赦組織（AI）、國際人權聯盟（FIDH）等組織皆多次聲援，直指該案違反聯合國兩公約中關於「公平審判」與「禁止酷刑」的義務。

義務律師團亦呼籲，正當法律程序應由國家守護，不應讓被告在證據瑕疵、證物遺失的環境下承擔不公判決，目前已有來自全球39個國家、超過10萬人共同請願，建請總統應重視此案的不公平性，並依法特赦邱和順，還其司法正義。

