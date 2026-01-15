為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    一把火燒出隱憂 雲林石壁山林火災揭盜採亂象

    2026/01/15 18:09 記者黃淑莉／雲林報導
    草嶺村石壁山林火災，燒毀數公頃孟宗竹林，疑與盜採竹筍有關。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山林火災連燒4天，火勢今（15）日撲滅，起火原因有待調查，不排是盜採竹筍者為取暖生火引起，雲林縣長張麗善今天上山勘災，地方村民陳情指，近年來竹林除飽受台灣獼猴危害，盜採竹筍情況也很嚴重，擔心猴害、人害惡化，可能導致整片孟宗竹子死亡。

    石壁山區有超過500公頃孟宗竹林，有「台版嵐山」美譽，雲林縣府近幾年打造成森林療癒基地，並獲世界竹會認證為「世界竹地標」，吸引許多遊客造訪。

    1月12日石壁山林發生火災，大火燃燒4天今天才撲滅，幸有地空聯合滅火及防火通道阻隔，火勢未延燒到竹創森基地，石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲指出，這次山林火災原因還有待認確，但有可能逃逸外勞利用深夜盜採竹筍，因為天冷生火取暖，沒有滅火即離開，進而造成火災。

    賴郁憲說，石壁盜採竹筍情況嚴重，有時候1天有幾10人上山盜採，3年前就曾向縣府反映，他強調，在地村民採竹筍知道怎麼管理，盜採者不懂隨便砍，大小都採走一根不留，以孟宗竹木3年沒有長新竹恐整片死亡，再不解決的話，不僅山林火災不會根絕，也可能造成孟宗竹林死亡，一定要加強巡守或防盜措施，希望縣府可以給石壁休閒農業區發展協會管理、疏伐或復育的權責。

    草嶺村長陳兵通指出，盜採外勞可能過去曾受僱協助採收或砍竹，熟悉山上竹林及位置，加上有銷贓管道，為防止盜採確實需要有人巡邏，石壁休閒農業區發展協會有70多人應該可以協助。

    雲林縣長張麗善表示，盜採問題，牽涉到破壞竹林生態及治安問題，縣府會召開跨局處與地方村民討論，協助地方解決。

    石壁500多公頃孟宗竹林，是地方重要觀光資產。（記者黃淑莉攝）

