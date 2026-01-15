為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男買毒捅破藥頭心臟奪命 更一審仍判12年

    2026/01/15 17:22 記者楊心慧／台北報導
    朱寶寅買毒竟持刀捅破藥頭心臟斃命，一審依殺人罪判刑13年，高院改判為12年徒刑；可上訴。示意圖。（資料照）

    朱寶寅買毒竟持刀捅破藥頭心臟斃命，一審依殺人罪判刑13年，高院改判為12年徒刑；可上訴。示意圖。（資料照）

    台北市萬華區2020年發生械鬥命案，22歲主嫌朱寶寅和胞弟、另8名男子共10人誘騙30歲林姓藥頭前來，持棍棒圍毆，林男被朱男持摺疊刀捅破心臟慘死。一審依殺人罪，重判朱男13年徒刑，其他人判刑7年4月至8年10月不等徒刑；上訴後，高等法院改判朱男12年、其餘被告則減刑為2年6月至3年6月徒刑；再經上訴後，最高法院撤銷判決，高院更一審今天仍判12年徒刑。

    北檢調查，朱寶寅2020年9月透過通訊軟體向蘇姓男子買大麻，卻兩度爽約，引發蘇男的上游藥頭林男不滿，要求查明朱男的身分，蘇男到朱男住處，傳朱家住處外照片給他，要他儘速出面給個交代。

    朱寶寅認為對方來者不善，擔心遭報復，與胞弟朱寶辰謀議以交易為餌，同年10月4日，雙方約定隔天凌晨在長順街水門交易，朱弟怕有危險，撂8名友人一起去。

    朱寶寅到場，確認林男是大麻貨主，事先埋伏的眾人一擁而上，徒手或持棍棒攻擊林男等人，過程中，朱寶寅拿刀朝林男胸、腹、腰等部位猛刺10多刀，林男傷重倒地，送醫不治。

    庭訊時，朱寶寅辯稱，高中同學蘇男欠他4000元，他約對方碰面討債，蘇男卻找林男等人到場，才爆發口角衝突，林男持刀攻擊他，他奪刀自保並刺向對方，只是想教訓林男，沒有殺人犯意。北檢依殺人等罪起訴朱寶寅等10人。

    北院審理後，依殺人罪將朱寶寅判刑13年，胞弟朱寶辰、戴有、陳弘祥、魏丞昊依傷害致死罪判刑8年10月，同夥的盧、蔡、黃、張、林姓5男也依傷害致死罪各判7年4月，可上訴。高院酌減刑期，改判朱寶寅12年、其餘被告則減刑為2年6月至3年6月徒刑，可上訴。再經上訴後，最高法院撤銷朱寶寅的判決，高院更一審今天仍判12年徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

