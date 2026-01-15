慶祝119消防節 蔣萬安頒金龍獎感謝消防同仁、民團守護城市安全

台北市消防局今天舉辦「119消防節慶祝大會暨金龍獎」頒獎典禮，台北市市長蔣萬安頒獎表揚30位獲獎的消防同仁。（記者邱俊福翻攝）

慶祝119消防節，台北市消防局今天舉辦「119消防節慶祝大會暨金龍獎」頒獎典禮，台北市市長蔣萬安頒獎表揚30名獲獎的消防同仁，也特別向去年協助推動消防市政有功的民間團體及善心人士表達感謝，表彰他們守護城市安全的卓越貢獻。

消防局說，金龍獎象徵著北市消防局最高榮譽獎項，從3千多名消防、義消同仁中，遴選出30位在工作表現優異的同仁接受表揚，而今年特別增設「防災卓越獎」，為感謝T-CERT團隊與企業義消在災防領域上協助北市，成為災害初期自救互助、政府最可靠的民間力量。

目前消防局以「科技」為核心，打造全方位救災體系。在派遣端，透過「AI語音輔助平臺」即時辨識 OHCA與火災關鍵字，大幅縮短受理時效；救災現場則運用全國首創「智能強韌無線通訊系統」配合即時定位，確保調度精準；今年正式上線的「智慧災害應變雲端協作平臺」（T-SAGE），結合雲端與 AI技術實現「行動EOC」，突破地理限制達成隨時隨地高效協作。

緊急救護領域成立「到院前超音波小組」（TPOCUS）更精準進行生命徵象評估並啟用全國首創「AIoT智聯」救護車及「心電圖AI人工智慧平台」，即早通知、啟動醫院治療作業，提升急救存活率，成功實現院前與院內的無縫接軌。

推動企業自主防護方面，成功輔導台北大巨蛋、華碩等6家企業及3個商圈成立「企業義消」，將消防防禦觸角延伸至高風險場域，實踐「自己財產，自己保護」的理念。此外，市府亦積極培訓「臺灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），目前已成立22隊，成為災害初期自救互助、政府最堅實的民間支撐力量。

去年協助推動消防市政有功的民間團體及善心人士，捐助單位包含財團法人台北市關渡宮、松山慈惠堂、松山慈祐宮、慈悟寺、南海普陀山慧濟寺、臺灣省城隍廟等47個民間團體，以及長期支持市政的台北市消防之友會與消防協會。而統計顯示，去年慈善團體與善心人士的愛心捐贈總額高達1億415萬餘元，涵蓋救護車、消防車、各類救災救護器材及訓練經費，為北市的救災量能提供實質助力。

