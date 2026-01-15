男個資被賣申請變更身分證字號被拒 打行政訴訟逆轉理由曝

台北市何姓男子發現他的戶政個資遭暗網盜賣，戶政事務所申請變更其「身分證字號」但遭拒，轉而打行政訴訟狀告，台北高等行政法院今判撤銷原處分及訴願決定，應由戶政事務所依本件判決見解作成行政處分。（資料照）

內政部戶政資料2022年遭駭客外洩並在暗網販賣，台北市何姓男子發現他2018年的戶政個資也在外洩之列，遂向文山區戶政事務所申請變更其「身分證字號」但遭拒，訴願也被駁回，轉而打行政訴訟狀告文山戶政所與內政部，台北高等行政法院今判撤銷原處分及訴願決定，應由戶政事務所依本件判決見解作成行政處分。可上訴。

雖然原處分被撤銷，但不代表何男就能順利更改身分證字號，判決指出，文山戶政所仍須再依其他法定要件，繼續審核是否准予變更，例如是否有身分證管理辦法第6條之1規定不得變更情事，此屬文山所的權限，應由文山所依判決意旨續行審查後，再做決定。

判決指出，內政部對於身分證字號重複或錯誤以外的特殊情事，可否依人民的申請變更登記而重新配賦新字號，有提出函釋，如末位數為「4」、阿拉伯數字第3碼至第8碼含3個「4」以上、或「2266」等不雅數字，均可申請變更。

函釋內容指出，變更字號的「特殊情事」適用範圍相當廣泛，包括算命師說法、神明意旨、宗教因素、道教文化、「證號外流為避免他人冒用」、影響財運、運勢、工作、婚姻家庭、感情、健康、心理、人際關係、時常發生交通意外、要擺脫前夫或犯罪的朋友，甚至「曾發生車禍的對方車號與其身分證字號相同而有恐懼感」、「要告老闆違反勞基法，怕被老闆報復」等，都曾是准予變更的事由，不以「發生實害結果」為必要條件。

合議庭認為，戶政資料遭非法外洩的本質，是對國民個資安全與隱私權的損害類型之一，屬人民難以想像的特殊情事，何男自行評估後主張其心理不安，擔心會不會面臨不可預期的詐騙風險，據以申請重新配賦身分證編號，並非全然無據。

