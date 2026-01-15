張文孤狼式犯案 專案小組：查無受境外勢力指示

臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明偵查過程。（記者陳志曲攝）

妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死12傷悲劇；台北地檢署今日偵查終結，公布調查結果，專案小組調查張文的郵局、銀行帳戶，確認他犯案前手頭資金足以支付本案犯行，應無需他人再行支應，也未見有組織、共犯挹注情形，通話及社群軟體也沒有與其他組織共犯聯繫，更查無受組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示，教唆或動員所致。

專案小組調查，張文自2020年起，資金僅來自於薪資所得及母親，金額共198萬6961元，他在2023年8月28日把郵局及銀行帳户內款項全數提領，案發前可動用資金共有96萬7438元。

請繼續往下閱讀...

專案小組指出，在此期間，張文資金支出情形，以4萬8200元購買軍用仿真煙霧彈，另於露天拍賣及蝦皮購物網站，購買刀具、電動磨刀機、製作汽油彈玻璃瓶、白蠟、白色實心聚苯乙烯球（即保麗龍）及防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物，這部份花了3萬7563元，房租部分，自2023年8月至2025年12月支出30萬1108元、押金3萬4000元。

其他自網路購物貨到付款現金支出1969元、中華郵政VISA金融卡消費支出計16萬6786元、於公園路租屋處扣押剩餘的現金1434元，其餘37萬6378元，應是其失業期間個人生活支出（平均每日約445.9元），顯見他手頭資金足以支應本案犯行，應無需他人再行支應，也未見有組織、共犯挹注情形。

專案小組並調查監視器影像、車辨紀錄、YouBike使用紀錄及悠遊卡使用紀錄中，均為張文單獨1人，查無其他共犯身影；而他的手機通聯、通訊軟體或社群帳號Line、Facebook、Discord、Reddit等，均未見明顯發文、互動或持續對話，查無與其他組織或共犯聯繫。

專案小組指出，張文的google帳號雲端文件所存的攻擊計畫書，自2025年10月5日創建以來，反覆編輯至12月16日止（檢視及編輯紀錄共計61筆），經檢視該文件「存取權限」與「編輯紀錄」，均為張文個人所申請的gmail單一帳號所存取編輯，未見有將該攻擊計畫文件分享他情形，張文的犯行均為個人自行單獨籌備策劃犯案，顯非受犯罪組織、宗教、境外勢力或他共犯指示、教唆或動員所致。

另本案發生後，高檢署立即成立「督等應變小組」，並責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊魔變小組」專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動通報及應處作為，迄今年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件（被告48人、聲押21件、法院裁准羈押13人、已起訴11人），尚查無與張文有所關連。

另外，北檢還向調查局及刑事局洽詢，自2025年12月19日起迄今年1月14日止，全國各地因模仿本案所衍生的預告暴力、散布假訊息等相關貼文或留言案件，合計有198件，目前亦查無與張文有所關連。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法