    破解張文平板、硬碟「不用等到宇宙毀滅」 他們助攻檢警

    2026/01/15 16:28 記者吳昇儒／台北報導
    台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明偵查過程，北捷隨機殺人凶嫌張文拿平板到現場紀錄地形（紅框）。（記者陳志曲攝）

    妨害兵役通緝犯張文犯下北捷隨機殺人案，墜樓身亡，關鍵的場勘平板、撰寫攻擊計畫書的筆記型電腦均被鎖住，難以破解。警方一度向AI詢問破解方式，卻得到「直到宇宙毀滅才能破解」的回覆。不過，經過檢警多方嘗試，在監視器、國內、外技師的努力下，成功破解。

    台北市警察局刑警大隊長盧俊宏說，調閱監視器發現，張文都拿一台iPad到現場紀錄地形，但平板有密碼，一度無法破解。所幸鷹眼小組成員鎖定張文解鎖平板影像，透過軟體將每秒影像分解成30張照片，再勾稽比對，成功破解密碼，了解他規劃現場圖的內容。

    但張文的筆電毀損，透過台北市警察局科偵隊、刑事局科偵相關專業人員修復、破解，卻無法還原，同仁們自嘲，利用AI軟體ChatGPT詢問破解方式，卻得到「直到宇宙毀滅才能破解」的回覆。

    所幸，最後透過筆電廠商協助，找來國內、外技師與警方專業人員共同討論，以一種特別的方式成功取得硬碟資料，也確認筆電就是張文撰寫攻擊計畫書的工具，寫完之後，再上傳雲端硬碟。

    台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明破解張文平板密碼、筆電硬碟偵查過程，凶嫌張文都平板到現場紀錄地形。（記者陳志曲攝）

    台北地檢署主任檢察官曾揚嶺說明偵查經過，凶嫌張文將攻擊計畫書等資料上傳雲端硬碟。（記者陳志曲攝）

