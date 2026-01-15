警專特考班1919人結業注新血 劉世芳頒獎狀給41名學員

警專今舉行特考班結業典禮，共有1919名學員結業，由內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

台灣警察專科學校今天（15日）舉行113年特考班結業典禮，共有1919名學員結業，包括行政警察1176人名、消防警察743名，由內政部長劉世芳主持，警政署長張榮興、消防署長蕭煥章皆出席，並頒發各教授班結業成績第一名獎狀給41名優秀學員。

劉世芳致詞時，首先感謝學員家長願意讓子女投身服務於國家社會的警消公職，她期勉學員在警消服務是一件十分有意義的工作，如去年的丹娜斯颱風風災時，尚未任職在成功嶺受替代役訓練的警專同學，已投入受風災民眾的家園整理。

劉世芳指出，而樺加莎颱風來臨時，也是警察同仁第一時間走入大街小巷請民眾撤離，雖然工作辛苦，但是每次任務完成時，同仁心理的滿足，並不是長官的肯定，而是實地幫助人民後確實的心理感受，勉勵學員未來投入各單位能關懷、照顧民眾，為國家社會貢獻心力，並提醒大家保持當初從警、消的初衷。

劉世芳說，政府推動「全社會防衛韌性」，強調社會在面對災害、緊急事件及各類威脅時的整體韌性與應變能力，警察、消防工作正是這股力量的核心，無論是在維護治安、災害防救，還是緊急應變現場，專業判斷、技術能力與協作精神，都是支撐社會韌性不可或缺的關鍵。

