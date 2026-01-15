男個資遭暗網兜售擔心詐騙 求換身分證字號被拒判重審

設籍北市文山區的何姓男子，因不滿個人資料外洩至暗網兜售，向戶政事務所申請變更「國民身分證統一編號」遭拒，台北高等行政法院判決何男部分勝訴，要求戶政事務所應依判決的法律見解，重新評估其申請。（示意圖，資料照）

中國籍人士童自強於暗網廣告兜售高達2357萬筆我國國民個人資料，其中，設籍北市文山區的何姓男子，因不滿個人資料遭外洩至暗網兜售，向戶政事務所申請變更「國民身分證統一編號」遭拒，隨後提起行政訴訟。台北高等行政法院審理後，今判決何男部分勝訴，要求戶政事務所應依判決的法律見解，重新評估其申請。

本案源於台北地檢署2023年偵辦發現，中國籍人士童自強使用暱稱「OKE」的賣家身分，於暗網廣告兜售高達2357萬2055筆我國國民個人資料，並於2022年底開價5000美元，以虛擬貨幣作為付款方式售予不明國人。

請繼續往下閱讀...

法院審理期間，會同兩造進行勘驗，將外洩檔案與現行戶政資料進行比對，證實外洩檔案中確實包含何男於2018年的戶籍資料。

何男主張，個資外洩導致其面臨不可預知的詐騙風險與心理不安，屬於法規中的特殊情事，理應准予變更身分證字號。過去戶政事務所否認何男請求，理由為何男無法提供個資遭「具體偽冒用」的事實。

不過，北高行審理後認為，人民有權決定個人資料揭露的範圍與方式。此外，過去戶政機關曾准許因算命、車禍恐懼、避開債主等理由變更號碼，證明「特殊情事」不以發生客觀損害為必要。

北高行亦指，大規模個資外洩本質上就是對隱私權的損害，不應要求民眾非得提出受害裁判書才能證明受損，因此判決撤銷原先不准變更的處分，要求文山區戶政事務所應依此判決的法律見解，重新審核何男的申請。

至於何男在訴訟中追加要求刪除身分證字號，或退出強制配賦制度，北高行認為此涉及我國長期建置的制度變革，參考先前111年憲判字第13號「健保資料庫案」，此議題極其複雜且具爭議，若在本次訴訟中處理將延宕程序，因此裁定駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法