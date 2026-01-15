為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    張文攻擊計畫僅到南西商圈攻擊為止 檢：不排除早有輕生念頭

    2026/01/15 15:56 記者吳昇儒／台北報導
    監視器拍下張文在頂樓卸下裝備及眼鏡的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    監視器拍下張文在頂樓卸下裝備及眼鏡的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終墜樓身亡，台北地檢署於今日偵結，但因被告已身亡，僅能做出不起訴處分。而檢警在調閱相關資料中發現，張文規劃的攻擊計畫書最後只到南西商圈，且墜樓前還刻意脫掉500度的眼鏡及身上裝備，不排除早有輕生念頭。

    檢警偵辦時發現，張文分訂兩間旅館，並分成兩個日期，一個是案發時間，另一個則是靠近耶誕節的時段，一度猜測是想二次發動攻擊。

    但經後續破解電腦硬碟後發現，張文上傳攻擊計畫中僅止於南西商圈，兩個日期則是他要選擇其中一天；不過原本要在現場施放更多煙霧彈、汽油彈，所幸余家昶出面阻攔，讓他打消念頭，傷害大幅降低。

    據悉，警方調閱監視器發現，張文跑到誠品南西店頂樓時脫下戰術手套、5百度的近視眼鏡及身上裝扮，一躍而下，理應無逃跑念頭再犯案念頭。

    據了解，外傳張文曾看到誠品南西店下方有放紙箱，預計做為緩衝，但檢警實際勘查，在二樓中間尚有鐵架，從頂樓看根本無法看到紙箱，且直接墜落也會撞到鐵架，就算有紙箱也無法達到緩衝效果。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播