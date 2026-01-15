張文攻擊計畫僅到南西商圈攻擊為止 檢：不排除早有輕生念頭

監視器拍下張文在頂樓卸下裝備及眼鏡的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終墜樓身亡，台北地檢署於今日偵結，但因被告已身亡，僅能做出不起訴處分。而檢警在調閱相關資料中發現，張文規劃的攻擊計畫書最後只到南西商圈，且墜樓前還刻意脫掉500度的眼鏡及身上裝備，不排除早有輕生念頭。

檢警偵辦時發現，張文分訂兩間旅館，並分成兩個日期，一個是案發時間，另一個則是靠近耶誕節的時段，一度猜測是想二次發動攻擊。

但經後續破解電腦硬碟後發現，張文上傳攻擊計畫中僅止於南西商圈，兩個日期則是他要選擇其中一天；不過原本要在現場施放更多煙霧彈、汽油彈，所幸余家昶出面阻攔，讓他打消念頭，傷害大幅降低。

據悉，警方調閱監視器發現，張文跑到誠品南西店頂樓時脫下戰術手套、5百度的近視眼鏡及身上裝扮，一躍而下，理應無逃跑念頭再犯案念頭。

據了解，外傳張文曾看到誠品南西店下方有放紙箱，預計做為緩衝，但檢警實際勘查，在二樓中間尚有鐵架，從頂樓看根本無法看到紙箱，且直接墜落也會撞到鐵架，就算有紙箱也無法達到緩衝效果。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

