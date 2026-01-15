為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    曾「借竅驅魔」致死！邪教6女幹部又打死人無罪撤銷 二審大逆轉

    2026/01/15 15:14 記者許國楨／台中報導
    「中華白陽四貴靈寶聖道會」設在南投山區的道場。（資料照）

    台中市大里區某宗教道場於2023年間爆出游姓女信徒死亡事件，被認定與「中華白陽四貴靈寶聖道會」體系有關，起訴林姓雙胞胎姊妹等6名核心幹部，台中地院一審判決6人無罪，案件上訴後，台中高分院認定6人行為已逾理療界線、屬「輪番施暴」，今二審撤銷原判，改依傷害致死罪判處6人7年1月至7年4月不等徒刑。

    判決指出，游女在該團體中擔任「堂主道才」，負責文宣製作、執禮與道場日常採買，2023年6月間，因宗教活動規劃進度不如預期，林姓雙胞胎姊妹與其他4名女性幹部將游女叫至道場內「溝通」，過程中卻演變為長時間徒手毆打，並持橡膠製拍痧板反覆拍擊其臉部、四肢與臀部。

    檢方指出，6人並非單一行為，而是接續、輪流出手，過程中即便游女多次喊痛，拍打仍未停止，最終導致其因橫紋肌溶解症死亡，一審法院認為，游女平時曾自行或請他人協助拍痧理療，無法排除她主動請求協助的可能，加上6人與死者相識多年、互動正常，認定主觀犯意不足，因此判決無罪。

    不過，台中高分院二審全面檢視法醫解剖結果、證人證述與手機搜尋紀錄後指出，游女死亡方式明顯傾向「他殺」，6名被告均坦承曾徒手或持拍痧板拍打，且在發現游女已無生命跡象後，僅自行施作急救，卻未通報救護單位，行為明顯違反常理。

    二審合議庭更直指，若真為單純理療，理應由1人協助即可，卻出現「6人輪番上陣」的異常狀況，顯示已具傷害犯意，撤銷一審無罪判決，改依傷害致死罪判刑，全案仍可上訴。至於「中華白陽四貴靈寶聖道會」2019年即爆發「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會，創辦人林欣月自封「聖師」，台中地院一審耗時5年依傷害致死罪判她5年7月。

