    首頁 > 社會

    男友傳訊約見面 女友挺孕肚赴約竟是元配設局

    2026/01/15 15:38 記者黃佳琳／高雄報導
    劉姓女子向男友開心分享懷孕喜訊，沒想到竟被黃男老婆設局約出問罪。（示意圖）

    劉姓女子向男友開心分享懷孕喜訊，沒想到竟被黃男老婆設局約出問罪。（示意圖）

    劉姓女子與黃姓男友甜蜜交往3個月就懷孕，她開心向黃男分享喜悅，黃男約她見面，不料當劉女赴約時迎面而來竟是黃男的妻子，黃妻興師問罪，劉女才知道黃男有老婆，但黃妻不信，認為劉女破壞家庭提告求償100萬元，法官綜合相關事證後，認定劉女也是感情的被害者，因此駁回黃妻之訴。

    判決指出，2023年間，黃男認識劉姓女子後展開追求，黃男追了一年才成功擄獲芳心，隔年2月，兩人成為男女朋友，同年5月，劉女發現自己懷孕，開心向黃男分享喜訊；由於黃男當時人在中國工作，劉女幾天接到黃男傳來的訊息，約她到某處見面，劉女欣然赴約，沒想到在約會地點等她的不是黃男，而是黃男的老婆。

    黃男老婆表明身分後，劉男才驚覺自己竟是小三，但為了不讓肚子裡的小孩沒有父親，還是持續跟黃男保持連絡，此舉惹黃妻不爽，認為劉女「侵門踏戶」破壞家庭及婚姻，提告向劉求償100萬元。

    高雄地院審理時，劉女喊冤說自己也是感情的受害者，且她知道自己是小三後，已跟黃男分手，會再跟黃男連絡，也是因為他是孩子的父親，但連絡的事也僅止於孩子；法官根據相關事證，認定黃妻無法證明劉女明知黃男有老婆還介入婚姻，因此駁回黃妻之訴，可上訴。

