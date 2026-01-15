下士營區持T91步槍自戕未遂 檢依「毀壞軍用彈藥罪」起訴

檢方認定，潘員擊發子彈導致彈藥損壞的行為，已觸犯陸海空軍刑法第58條第1項後段「毀壞軍用彈藥罪」，考量情節輕微，請法院依法判處。（示意圖，資料照）

海軍陸戰隊一名派駐於新北市三芝區雷達站的潘姓下士，去年底疑因個人因素，在營區廁所內持T91步槍舉槍自戕未遂。士林地檢署偵查後，考量潘員行為導致軍用彈藥損壞，日前依違反陸海空軍刑法「毀壞軍用彈藥罪」將其提起公訴。

起訴書指出，潘姓下士原任職於海軍陸戰隊防空警衛群基地，案發時派駐於三芝海軍雷達站。去年12月28日下午4時許，潘員代理執行開庫作業，合法領取5.56公厘步槍彈10顆及空包彈2顆，準備執行後續勤務交接。

然而，潘員在當日下午6時3分，趁隙持國造T91步槍及領得的彈藥進入廁所內，舉槍嘗試自戕；現場隨後傳出槍響，同袍聞聲隨即報警處理。現場勘驗發現，廁所天花板輕鋼架留有彈孔，步槍上血跡斑斑，並遺留1顆擊發過的空彈殼。潘員經送醫後撿回一命，全案由新北憲兵隊移送法辦。

偵查期間，潘員對犯罪事實供認不諱。儘管憲兵隊最初以「竊取、侵占軍用武器罪」將其移送，但檢察官審酌潘員領取槍彈是基於職務代理指示，主觀動機為自戕，而非意圖將軍火據為己有，且其餘槍彈已發還單位，因此認定不構成竊取侵占罪。

檢方認定，潘員擊發子彈導致彈藥損壞的行為，已觸犯陸海空軍刑法第58條第1項後段「毀壞軍用彈藥罪」，考量情節輕微，請法院依法判處。

