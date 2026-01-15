為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    下士營區持T91步槍自戕未遂 檢依「毀壞軍用彈藥罪」起訴

    2026/01/15 14:25 記者劉詠韻／台北報導
    檢方認定，潘員擊發子彈導致彈藥損壞的行為，已觸犯陸海空軍刑法第58條第1項後段「毀壞軍用彈藥罪」，考量情節輕微，請法院依法判處。（示意圖，資料照）

    檢方認定，潘員擊發子彈導致彈藥損壞的行為，已觸犯陸海空軍刑法第58條第1項後段「毀壞軍用彈藥罪」，考量情節輕微，請法院依法判處。（示意圖，資料照）

    海軍陸戰隊一名派駐於新北市三芝區雷達站的潘姓下士，去年底疑因個人因素，在營區廁所內持T91步槍舉槍自戕未遂。士林地檢署偵查後，考量潘員行為導致軍用彈藥損壞，日前依違反陸海空軍刑法「毀壞軍用彈藥罪」將其提起公訴。

    起訴書指出，潘姓下士原任職於海軍陸戰隊防空警衛群基地，案發時派駐於三芝海軍雷達站。去年12月28日下午4時許，潘員代理執行開庫作業，合法領取5.56公厘步槍彈10顆及空包彈2顆，準備執行後續勤務交接。

    然而，潘員在當日下午6時3分，趁隙持國造T91步槍及領得的彈藥進入廁所內，舉槍嘗試自戕；現場隨後傳出槍響，同袍聞聲隨即報警處理。現場勘驗發現，廁所天花板輕鋼架留有彈孔，步槍上血跡斑斑，並遺留1顆擊發過的空彈殼。潘員經送醫後撿回一命，全案由新北憲兵隊移送法辦。

    偵查期間，潘員對犯罪事實供認不諱。儘管憲兵隊最初以「竊取、侵占軍用武器罪」將其移送，但檢察官審酌潘員領取槍彈是基於職務代理指示，主觀動機為自戕，而非意圖將軍火據為己有，且其餘槍彈已發還單位，因此認定不構成竊取侵占罪。

    檢方認定，潘員擊發子彈導致彈藥損壞的行為，已觸犯陸海空軍刑法第58條第1項後段「毀壞軍用彈藥罪」，考量情節輕微，請法院依法判處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播