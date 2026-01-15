為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    詐騙無孔不入！ 南投縣文化局粉專出現山寨版

    2026/01/15 14:17 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府文化局臉書粉絲專頁出現山寨版（圖右），名稱右方無「藍勾勾」，文化局呼籲民眾勿受騙。（圖由南投縣文化局提供）

    南投縣政府文化局臉書粉絲專頁出現山寨版（圖右），名稱右方無「藍勾勾」，文化局呼籲民眾勿受騙。（圖由南投縣文化局提供）

    詐騙無孔不入!近期政府機關社群媒體遭冒用事件頻傳，南投縣文化局臉書粉絲專頁，最近也遭盜用照片後另創山寨版粉專，還冒用文化局圖書館名義成立LINE群組，意圖透過辦研習活動等名義詐騙，文化局已向警方報案，也呼籲民眾認明名稱右方有「藍勾勾」的才是官方粉絲專頁，千萬不要受騙。

    南投縣文化局最近接獲民眾反映，是否有舉辦插花藝術、多元舞蹈及AI智能入門等課程，讓文化局人員一頭霧水，深入了解才發現原來有不肖分子盜用文化局臉書粉絲專頁照片等資料，另創山寨版粉專，貼出舉辦冬季研習課程活動，還冒用文化局圖書館名義成立LINE群組與民眾聯繫，意圖詐騙。

    文化局除已向警方報案，也強調文化局只有1個FB帳號，請民眾認清楚，沒有「藍勾勾」的粉絲專頁及貼文都是假的，而圖書館也無官方LIN群組，民眾千萬不要受騙隨意報名參加活動或匯款，以免受騙。

    警方也指出，臉書推出「藍勾勾」驗證機制，用來驗證公眾人物、企業或政府機關的粉絲專頁或FB個人帳號真實身分，因此要辨識真假帳號或粉絲專頁，最簡單方法就是看名稱右方有無「藍勾勾」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不肖分子冒用南投縣文化局圖書館名義設立LINE群組，文化局呼籲民眾勿受騙。（圖由南投縣文化局提供）

    不肖分子冒用南投縣文化局圖書館名義設立LINE群組，文化局呼籲民眾勿受騙。（圖由南投縣文化局提供）

    熱門推播