    社會

    2部小轎車與2部雲豹裝甲車擦撞

    2026/01/15 14:16 記者葉永騫／屏東報導
    國軍雲豹甲車與小轎車擦撞（屏東警分局提供）

    國軍雲豹甲車與小轎車擦撞（屏東警分局提供）

    屏東市今天（15日）上午10時30分許，在屏東市國仁醫院前的民生東路與瑞光路一段路口，發生2部小轎車與2部8輪雲豹裝甲車擦撞意外，所幸無人受傷，4名駕駛都沒有喝酒，警方前往處理後，將各自協調保險賠償事宜。

    屏東警分局調查，這起車禍為國軍八軍團執行勤務，車隊從屏東市往南行駛，沿台一線行駛到民生東路與瑞光路口附近時，雲豹裝甲車從外線道切入內線道時，不慎撞到同向白色小客車的後照鏡，雙方立即停車，白色小轎車後方的灰色小轎車為閃避事故現場，從內線道轉往外線道行駛，又與另一部雲豹裝甲車擦撞，造成灰色小轎車的門側整排被擦撞，造成四車的車禍意外。

    警方對4名駕駛進行酒測，4人酒測值均為0.00mg/L，無人受傷，相關的保險及賠償問題，軍方將與2名小轎車駕駛協調。

    屏東警分局呼籲，行車時務必注意車前狀況並保持安全距離，遇前方突發狀況應減速慢行、避免急煞或驟然變換車道，以降低連環事故發生風險，共同維護行車安全。

    國軍雲豹甲車與小轎車擦撞後警方前往處理。（屏東警分局提供）

    國軍雲豹甲車與小轎車擦撞後警方前往處理。（屏東警分局提供）

