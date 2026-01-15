為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    巧合？嘉市神壇、嘉縣大林茶行鐵門凌晨先後遭車撞 警：待釐清

    2026/01/15 14:40 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉縣大林茶行鐵門今清晨4點許被車撞毀。（警方提供）

    嘉義市南京路南巡府今凌晨3點多被10多人持棍棒砸廟、開車撞毀鐵門，無獨有偶，凌晨4點40分左右，嘉義縣大林鎮一間大林茶行也遭人開車撞毀鐵門，嘉義縣民雄警分局正通知茶行店家到案說明，並循線追查涉案人士到案。由於2案發生時間相差不到2小時，在網路社群引起熱議，懷疑雙方互撞報復，究竟是巧合還是2者有關？警方表示，待相關人士到案調查釐清。

    民雄警分局今凌晨4點40分獲報，嘉縣一間兼賣手機的大林茶行店面遭車輛撞擊、鐵門凹陷毀損，民眾深夜聽到「砰！砰！」巨響，嚇得連忙報案，不過警方到場時，現場已空無一人，店家鐵捲門則已毀損凹陷。

    警方表示，目前已掌握涉案車輛，積極查緝中，現場無人員受傷。

    由於今清晨3點多，嘉市南京路私人神壇南巡府同遭多部車輛載運10多人持棍棒砸廟，還有一部車衝撞鐵門後逃逸，2案案發時間相差不到2小時，引發外界聯想，縣市警方表示，正全力追查涉案人士到案，進一步釐清2案是否相關。

    嘉縣大林茶行今清晨被人開車撞鐵門、招牌都撞歪。（警方提供）

