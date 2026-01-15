新北市警局獲贈「L15快速酒精檢知器」 強化取締毒駕酒駕量能

L15快速酒精檢知器讓酒駕無所遁形。（記者徐聖倫翻攝）

新北市牙醫師公會昨前往新北市警局，捐贈「L15快速酒精檢知器」，再捐款20萬5千元，專款用於採購毒品唾液篩檢試劑，強化警方執法量能。公會指出，醫師守護民眾健康，警方守護城市安全，希望透過本次捐贈拋磚引玉，強化警民合作守護治安。

鑑於酒駕與毒駕案件頻傳，不只對用路人造成威脅，第一線員警亦面臨高度風險。公會捐贈的「L15快速酒精檢知器」，整合指揮、檢測及高亮度照明功能，有效提升夜間或高車流環境下的盤查安全性，縮短判斷時間。

新北市警局統計，去年毒品唾液快篩試劑11月20日上路，到去年底短短42天查獲832件毒駕，期間交通事故率下降3.5%，成效顯著。公會在捐贈L15同時，再提供專款20萬5千元，讓新北市警局添購唾液快篩試劑，持續強化查緝能量。

新北市警局長方仰寧表示，感謝牙醫師公會善盡社會責任，大力支持警政工作，來自民間的支持得以實質強化科技設備，強化警察查緝毒駕、酒駕量能。新北市警方將持續結合科技、制度與公私協力，為市民打造更安全的用路環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市牙醫師公會贈裝備、捐款，新北市警局長方仰寧受贈。（記者徐聖倫翻攝）

