    首頁 > 社會

    拿公帑買漁貨、家庭聚餐判4年半 南投前消保官恐逃亡遭限境

    2026/01/15 14:30 記者許國楨／台中報導
    涉貪遭判刑的南投縣政府前消保官許麗貞（左）。（資料照）

    南投縣政府前消保官許麗貞，任內涉嫌將公款挪作私用，從家庭聚餐、團購漁獲到擴香組禮盒全都拿公帑埋單，南投地院一審認定她涉犯貪污重罪，依13罪判處有期徒刑4年6月，全案上訴中，檢方認為二審接近宣判，許涉重罪恐有潛逃之虞，台中高分院近日裁定，自1月7日起限制她出境、出海8月，可抗告。

    判決指出，許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，每月可支領5400元為民服務、業務推廣費，卻長期以不實名目核銷，檢方查出，2020年12月她邀集縣府同仁4人團購全國漁會漁產禮盒10盒，其中4盒供自己食用或轉贈親友，再向同仁收取每盒990元，並持發票向縣府申請縣政推行業務費。

    此外，許女多次在購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒等私人用品，卻以不實發票核銷5662元，更至少5度帶著丈夫、女兒到餐廳用餐，將家庭餐費包裝成業務推廣費報銷，甚至人在國外旅遊期間，仍向同事索取發票請款，經統計共13次犯行，不法所得達38585元，依貪污治罪條例起訴。

    南投地院審理時認為，許身為重要公務員，卻反覆利用職務機會詐領公款，將家庭開銷轉嫁國庫，屬長期、慣習性犯行，且許在偵查中坦承犯行，審理時卻全盤翻供，13罪各判3年2月至3年8月不等，合併應執行4年6月。

    案件進入二審後，檢方指出，許透過聲請調查證人、法令方式延宕審理，認為她在重刑壓力下已有潛逃風險，台中高分院審酌其涉犯貪污重罪、嫌疑重大，加上經濟與生活條件，裁定限制其出境、出海8月，以確保後續審理與執行。

