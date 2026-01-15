2千萬「雙獅地球牌」海洛因磚塞進空壓機 闖關失敗遭查獲

毒梟將「雙獅地球牌」的磚塊狀海洛因藏空壓機，入境台灣闖關時被查獲。（記者黃佳琳翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

關務署台北關查獲1起跨國運毒案件，1只自泰國寄往台灣的包裹在通關時引起海關人員警覺，該包裹外觀標示為工業用空壓機，但經X光檢查後發現影像異常，隨即開箱查驗，並動用器具切開厚重金屬外殼，赫然在空壓機內查獲8塊「雙獅地球牌」的磚塊狀海洛因，總重量超過3公斤，黑市價格高達2000多萬元。

刑事局南部打擊犯罪中心指出，運毒集團刻意利用空壓機金屬外殼厚實的特性，企圖規避X光機掃描，同時選擇體積輕巧、純度極高的磚塊狀海洛因，方便後續分裝及轉運，手法相當狡猾。由於「雙獅地球牌」海洛因在毒品市場以高純度聞名，向來是查緝重點。

案件隨即由南打接手偵辦，經循線追查發現，該包裹運抵高雄市新興區後，遲遲無人出面領取，經深入比對資料，確認收件人為26歲王姓男子，但王男當時因涉及詐欺案件，已遭法院裁定羈押。

警方借提王男進一步偵訊後，查出幕後疑似主嫌為台中市36歲張姓男子，研判其負責與境外毒梟接洽、安排運輸事宜。警方於去年10月前往台中拘提張男到案，張男見警方上門時神情錯愕，對案情一度否認，但訊後仍被依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，將張姓、王姓2人移送高雄地檢署偵辦。

檢察官複訊後，認定張男涉案重大且有串證之虞，裁定聲押獲准；王男則因另涉詐欺案持續羈押中。警方強調，將持續加強邊境查緝與情資分析，防堵毒品透過各種偽裝管道流入國內。

