    花蓮警休假上山打獵 槍枝走火誤擊同行友人送醫不治

    2026/01/15 13:56 記者花孟璟／花蓮報導
    卓姓員警和朋友上山打獵，不小心發生獵槍走火意外，造成朋友中彈死亡。（民眾提供）

    首次上稿：13:56
    更新時間：14:04（更新內文）

    花蓮鳳林警分局51歲卓姓警員昨休假，晚間與2個朋友3人一起到光復鄉馬錫山產業道路打獵，不料卓警所持槍枝今天凌晨意外走火，誤傷61歲朱姓獵人造成死亡，目前全案將依過失致死罪嫌送辦，警方今天早上也到秀林鄉慰問朱姓男子家屬。

    初步了解，51歲卓姓警員在鳳林派出所服務，是萬榮鄉見晴村的原住民，依法可申請自製獵槍，但卓員攜帶的獵槍並未登記合法；死亡的61歲朱姓獵人住在秀林鄉，卓、朱與57歲吳姓友人共3人結伴，昨晚開著小貨車上光復鄉馬錫山上的產業道路打獵。

    警方調查，當時3人開著貨車半途中停下，卓、朱下車上廁所，時間約今天凌晨12點25分，卓員將已上膛的土製獵槍靠放在馬錫山環山道路水泥護欄邊，疑不慎倒下引發走火，子彈擊中朱男右胸，朱男當場倒地失去呼吸心跳，卓警立刻報案並打119求助，但送醫後仍不治。

    意外發生後，卓警妻子還在臉書貼文「最害怕的事情還是發生了｣。案發地點附近民眾說，平常卓姓警員就常常到光復帶著狗打獵，狗還曾遺失找不到，對意外發生也很遺憾。

    卓姓員警和朋友上山打獵，不小心發生獵槍走火意外。（警方提供）

    花蓮縣警局鳳林警分局由副分局長涂國材等前往秀林鄉朱姓獵人家中慰問。（警方提供）

    小貨車上載著3個獵人及槍枝，但因操作不慎造成走火誤擊同行朱姓獵人造成死亡。（警方提供）

