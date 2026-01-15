為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民眾報案橋下坐著「一個人」 高雄驚見35歲蠟化男屍

    2026/01/15 13:39 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄馬頭山橋下驚見蠟化男屍，警初步排除他殺可能。（資料照）

    高雄馬頭山橋下驚見蠟化男屍，警初步排除他殺可能。（資料照）

    民眾行經旗山區馬頭山一帶橋下時，意外發現疑似人體遺體，因屍體已蠟化成乾屍，嚇得立即報警處理，警方接獲通報後，迅速派員趕赴現場，並封鎖周邊區域進行調查，初步已排除他殺，相關案情仍待進一步釐清。

    警方表示，今天上午9時55分抵達現場時，發現遺體呈坐姿，已明顯風乾並出現蠟化情形，研判死亡時間已久，面部容貌難以辨識，甚至一度無法確認性別。經初步依身形判斷，推測死者為男性。現場位置偏僻，平時人煙稀少，增加案件調查難度。

    鑑識人員隨後到場進行勘查，初步檢視遺體外觀，未發現明顯外傷或打鬥痕跡，現場亦未發現可疑跡證，暫無外力介入跡象。警方同時通知高雄市立殯儀館派員協助處理後續事宜，並進行身分比對作業。

    經進一步查證，確認死者身分為一名35歲男性，目前已依程序通報橋頭地檢署，後續將由檢察官進行司法相驗，以釐清實際死亡時間與死因。警方表示，目前仍持續調閱相關資料，並將配合檢方調查，釐清案情是否另有隱情，相關細節仍有待進一步調查結果出爐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播