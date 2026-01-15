民眾報案橋下坐著「一個人」 高雄驚見35歲蠟化男屍

高雄馬頭山橋下驚見蠟化男屍，警初步排除他殺可能。（資料照）

民眾行經旗山區馬頭山一帶橋下時，意外發現疑似人體遺體，因屍體已蠟化成乾屍，嚇得立即報警處理，警方接獲通報後，迅速派員趕赴現場，並封鎖周邊區域進行調查，初步已排除他殺，相關案情仍待進一步釐清。

警方表示，今天上午9時55分抵達現場時，發現遺體呈坐姿，已明顯風乾並出現蠟化情形，研判死亡時間已久，面部容貌難以辨識，甚至一度無法確認性別。經初步依身形判斷，推測死者為男性。現場位置偏僻，平時人煙稀少，增加案件調查難度。

鑑識人員隨後到場進行勘查，初步檢視遺體外觀，未發現明顯外傷或打鬥痕跡，現場亦未發現可疑跡證，暫無外力介入跡象。警方同時通知高雄市立殯儀館派員協助處理後續事宜，並進行身分比對作業。

經進一步查證，確認死者身分為一名35歲男性，目前已依程序通報橋頭地檢署，後續將由檢察官進行司法相驗，以釐清實際死亡時間與死因。警方表示，目前仍持續調閱相關資料，並將配合檢方調查，釐清案情是否另有隱情，相關細節仍有待進一步調查結果出爐。

