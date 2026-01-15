OnChain平台被點名通報80件 科技女網戀被哄「投資」丟30萬

林女網戀被詐團哄投資泰達幣，已經被騙了30萬，想出金又遭卡關還被催補30萬，警方提醒，謝女使用的投資平台OnChain已經被165通報80件，呼籲民眾注意。（民眾提供）

林姓科技業女子網戀投資泰達幣，匯出30萬餘元後被要求再補30萬，她前天到警二分局長樂派出所求助，警方發現她用OnChain平台交易，連忙阻止匯款，因為該平台被反詐騙專線通報過80次，可能是常被詐團利用的工具。

警方指出，林女去年底在社群軟體結識網友，轉私訊聊天後，對方推薦泰達幣（USDT）投資方案，稱可靠買賣價差輕鬆獲利。林女依指示下載OnChain等虛擬資產程式，綁定銀行帳戶，把資金匯入電子錢包購買泰達幣，陸續投入共30萬餘元。

林女準備提領時，平台虛擬客服先稱泰達幣未達最小出金總量，要求繼續加碼，隨後又以未完成實名制認證為由，要求再投入與帳戶內等額的30萬餘元才能領回。林女察覺對方話術反覆、出金門檻一再提高，才到派出所求助。

警員謝宇旻跟林女說，這是典型投資詐騙與二次詐騙手法，先用帳面獲利誘導續投，再以稅金、保證金或額度不足等名目阻擋出金，目的就是讓被害人持續加碼。員警除依規定受理並著手追查，也提醒民眾遇到類似狀況應先停下操作。

警方指出，依165打詐儀表板最新統計，OnChain平台目前累積80筆通報案例，顯示相關平台已成詐團常用工具，警方提醒網路交友若談到金錢投資與保證獲利要提高警覺，遇到先匯款才能出金或要求補足額度等情形，可撥165或110尋求協助。

