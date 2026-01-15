為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人收押禁見

    2026/01/15 13:16 記者林嘉東／基隆報導
    前海科館長陳素芬。（資料照）

    前海科館長陳素芬。（資料照）

    國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署今（15日）凌晨依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院上午召開羈押庭，法官中午12點半裁准將2人收押禁見。

    本案源於陳女與廖女具有三親等內姻親的關係，陳女於民國2019年4月起擔任海科館館長，於2021年9月間違法進用廖女擔任海科館臨時人員。監察院去年通過彈劾並移送懲戒法院審理中，惟因相關案情仍涉有刑事不法，基隆地檢署昨天指揮法務部廉政署對陳女、廖女及證人住處共3處發動搜索，除被告陳女、廖女外，另約談8名證人。

    基隆地檢署檢察官複訊後認定被告陳女、廖女2人共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，今日凌晨4時向基隆地方法院聲請羈押並禁見。法院今天上午10點半召開羈押庭後，法官12點半裁定將陳女、廖女2人收押禁見。

    國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，基隆地檢署今凌晨依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押，基隆地院裁准將2人收押禁見。（記者林嘉東攝）

    國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，基隆地檢署今凌晨依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押，基隆地院裁准將2人收押禁見。（記者林嘉東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播