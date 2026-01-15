前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人收押禁見

前海科館長陳素芬。（資料照）

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署今（15日）凌晨依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院上午召開羈押庭，法官中午12點半裁准將2人收押禁見。

本案源於陳女與廖女具有三親等內姻親的關係，陳女於民國2019年4月起擔任海科館館長，於2021年9月間違法進用廖女擔任海科館臨時人員。監察院去年通過彈劾並移送懲戒法院審理中，惟因相關案情仍涉有刑事不法，基隆地檢署昨天指揮法務部廉政署對陳女、廖女及證人住處共3處發動搜索，除被告陳女、廖女外，另約談8名證人。

基隆地檢署檢察官複訊後認定被告陳女、廖女2人共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，今日凌晨4時向基隆地方法院聲請羈押並禁見。法院今天上午10點半召開羈押庭後，法官12點半裁定將陳女、廖女2人收押禁見。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，基隆地檢署今凌晨依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押，基隆地院裁准將2人收押禁見。（記者林嘉東攝）

