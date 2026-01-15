為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「陳桂林」率同夥在北投搶銀行？ 北投警防搶演練逼真

    2026/01/15 13:11 記者王冠仁／台北報導
    北投分局舉辦防搶演練。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節即將到來，北市警北投分局因應年關將至，近來舉辦防搶演練，此次演練還包含攔截圍捕、挾持人質談判以及啟動快速打擊犯罪部隊演練。演練時，同仁扮演成電影角色「陳桂林」，與同夥一起搶銀行，但行員機警按下警鈴，轄區員警火速趕來，最終順利逮捕陳桂林，演練過程逼真，更引起不少網友在社群上討論。

    北投分局指出，有鑑於年節前金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入，民眾也會提取大量現金，而成為歹徒覬覦下手目標，以致發生強盜、搶奪、人質挾持等重大治安事件，造成社會動盪不安。

    為防範民眾與金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，警方在前天下午4時，於「玉山商業銀行石牌分行」舉辦防搶暨攔截圍捕演練，加強快速打擊部隊反應能力。

    警方說，此次演練著重在優勢警力、嚴密部屬、溫馨喊話，同時也與鄰近的士林分局同步進行攔截圍捕；「陳桂林」最終不敵優勢警力，丟下同夥騎車落跑，但最終遭警方以口袋戰術攔截就逮。演練中警力與金融機構職員相互配合，過程環環相扣，逼真的演技與大批警力，引發民眾圍觀，並於社群網站引發討論。

    北投分局舉辦防搶演練。（記者王冠仁翻攝）

