動作太熟練！一中商圈雙人組年輕女賊 「聲東擊西」手鍊秒消失

灰衣女（左）下手行竊時，女店員正在另一頭招呼另名同夥。（圖擷取自Threads/fragrant_2000）

台中一中商圈人潮洶湧，14日晚間1處飾品攤位驚傳竊案，2名年輕女子結伴逛街，表面上挑選飾品、東看看西瞧，實際上卻分工明確上演「聲東擊西」，其中1人刻意走到攤位另一端吸引女店員注意，另1名身穿灰色外套女子則趁隙伸手，迅速將價值590元的手鍊藏進包包，2人隨即佯裝若無其事、並肩離去。

事後，店家在盤點商品時驚覺少了1條手鍊，緊急調閱監視器畫面，才發現整起行竊過程全被清楚拍下，業者氣憤表示，經營多年首次遇到如此手法熟練的小偷，懷疑對方並非第1次犯案，隨即報警並將畫面上傳網路，希望提醒同業提高警覺。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「動作太熟練了」、「一看就不是新手」，也有人痛批「年紀輕輕就走偏」、「抓到可是會留下前科」，更有人忍不住反問：「現在到處都是監視器，她們不知道嗎？」由於2名女子外型清秀、神情自然，看起來像學生身分，也讓不少網友感到錯愕與惋惜。

第二分局育才派出所今天指出，已於當晚受理報案，並掌握其中1名犯嫌的穿著與外貌特徵，將持續調閱周邊監視器畫面，擴大比對動線，全力追查2人行蹤，務求儘速查緝到案依法偵辦，分局長鍾承志也提醒商圈店家強化自主防衛與聯防機制，包括機動調整貨架、針對監視器死角及易遭竊商品區域提高巡視清點頻率等，避免讓宵小有可乘之機。

遭竊手鍊示意圖。（圖由民眾提供）

