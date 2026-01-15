辱罵柯文哲、黃光芹「雜碎、小丑」 吳子嘉判賠柯10萬、黃5萬

民眾黨前主席柯文哲2023年曾上美麗島電子報董事長吳子嘉節目談選舉。（資料照，翻攝YT）

美麗島電子報董事長吳子嘉，於2024年1月4日的直播節目中，不滿民眾黨提名的總統候選人柯文哲、政治評論員黃光芹，批評美麗島電子報公布的大選封關民調造假，遂以「雜碎、狗、小丑」等字眼辱罵柯、黃2人，法院刑事庭去年已依公然侮辱罪判吳拘役30日；柯、黃各自附帶民事求償100萬元，北院簡易庭判決吳子嘉應賠償柯文哲10萬元、賠黃光芹5萬元。全案仍可上訴。

吳子嘉主持的美麗島電子報，於2023年12月30日發布總統大選封關民調，預估民進黨「賴蕭配」的最終得票率將介於40.6%~41.8%，國民黨「侯趙配」為36.7%~38.5%，民眾黨「柯吳配」則為20.6%~21.7%。

柯文哲、黃光芹批評這是假民調，吳子嘉於2024年1月4日晚上8時許直播節目中辱罵柯文哲「雜碎」、「小丑」、「狗」，更對黃光芹謾罵三字經、五字經，柯、黃蒐證後控告吳公然侮辱，北檢起訴，吳子嘉審理時當庭認罪，台北地院去年5月5日將他判處拘役30日得易科罰金。

柯、黃另提附帶民事求償各100萬元，法院刑事庭調解未成，移送民事庭，由2名法官分別審理。

吳子嘉針對柯文哲的指控答辯稱，他是為了提醒大眾留意，各總統候選人的支持者都有網路霸凌、散布不實消息的問題，言論目的是為了促進公共思辯，並非沒有價值的言論，對於柯的名譽侵害甚微，且100萬元精神慰撫金的請求也過高。

對於黃光芹，吳子嘉則辯稱，他是模仿柯文哲的網紅支持者「館長」陳之漢的粗俗表達方式，是他評論的一部分，並非毫無價值的言論，名譽侵害也屬微小，求償金額100萬元也過高。

北院簡易庭法官審理後認為，刑事已判吳子嘉有罪，而依一般社會通念，吳的辱罵言論乃具有相當貶低意味的侮辱性詞彙，確實貶損柯、黃的社會評價，侵害其名譽權甚明，且其謾罵內容是單純辱罵的情緒性言論，沒有任何促進公共思辯可言，不採信吳的辯詞。

法官分依侵害程度、兩造收入及社會地位等因素，判吳子嘉應賠柯文哲10萬元，賠償黃光芹5萬元。

