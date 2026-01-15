面交市價55萬黃金項鍊 買家謊稱「過火驗貨」趁機開溜

警方逮捕鍾姓男子。（記者邱俊福翻攝）

近期黃金價格連連上漲，1名周姓男子本月6日透過臉書兜售市價55萬元的一條3兩金項鍊，跟鍾姓買家深夜相約在台北市中山區一家連鎖餐飲店內交易與面談價格，詎料鍾男檢視該金項鍊時，藉口「餐廳廚房過火辨別真假」，拿著金項鍊從餐廳後面開溜；轄區台北市警中山分局民權一派出所據報，2天後循線前往鍾男租屋處將他逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，20歲周男本月6日透過臉書PO文，兜售一條3兩金項鍊，原本想說以此方式，價高所得，希望能賣個好價錢，此時29歲鍾姓男子看到PO文，主動跟其聯繫，表達希望當面查驗該金項鍊，再談交易價格；雙方於當天晚上10時許，相約在台北市民權東路一家連鎖餐飲店內面談。

雙方於餐飲店內碰面時，周男將欲出售的金項鍊交給鍾男檢視，看鍾男願意出價多少錢，結果鍾男以要透過餐廳廚房過火辨別真假的理由，持該金項鍊走入餐廳內，隨即偷偷從後門離開，駕車逃離現場；不疑有他的周男，餐飲店內等候多時未見買家出現，驚覺遭詐騙，立即向警方報案。

警方漏夜調閱相關監視器追查，發現鍾男身穿黑色帽T先將車輛停放於面交餐廳附近巷弄內，徒步至餐廳與周男面交，得手後即駕車離去，本月8日深夜警方前往鍾男位於新北市新莊區的租屋處將他逮捕。

鍾男警訊時表示，該金項鍊於得手的隔天早上已於北市復興南路一家貴金屬公司以55萬元出售，所得的現金已經全部花光，訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

鍾男身穿黑色帽T前往餐廳赴約的影像。（記者邱俊福翻攝）

