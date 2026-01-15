淡水毒蟲開車戴妻兒上路 兩度擦撞前車後妻帶幼兒跑了

新北市許姓毒蟲載妻兒上路發生車禍，事後查出混吸三種毒品被送辦，除依法送辦，警方通報高風險家庭關切，避免兒少悲劇發生。（記者吳仁捷翻攝）

新北市許姓男子在淡水車禍，帶回警局後發現神情恍惚，一測赫見依托咪酯、安非他命、及卡西酮三種毒品都呈現陽性反應，將他依毒駕公共危險及違反毒品條例送辦。

遭撞的民眾在網路發文，「去個淡水遇到毒駕被撞…」還撞了兩次才停，副駕駛座女子還帶著小孩跑掉，質疑動機不單純，警方除將許姓毒蟲送辦，也通報高風險家庭，了解許嫌夫妻教養幼兒情形，避免兒少悲劇發生。

請繼續往下閱讀...

這起車禍發生在14日下午5時18分，新北市淡水區中山路146號，27歲許姓男子駕駛轎車行經該路段，二度擦撞24歲呂女駕駛的轎車，導致呂女車輛左後側受損，幸無人受傷。

淡水警分局員警當時在路口疏導交通，發現立即上前處置，完成車禍紀錄，雙方酒測值均為0，但許男神色緊張，經其同意進行毒品唾液快篩，赫見依托咪酯、安非他命、及卡西酮都呈現陽性反應；警方依法製單舉發並移置保管該車，另依規採集尿液送驗及製作觀察紀錄表，警詢後，函送士林地檢署偵辦。

案發後，遭撞的呂姓女車主PO文「撞到第一次沒有停，還撞第二次，拜託吸毒的去關一關好嗎?副駕女生還帶著小孩跑了」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市許姓毒蟲載妻兒上路發生車禍，事後查出混吸三種毒品被送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法