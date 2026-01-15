深耕防災救災20餘年 嘉義縣蔡宗曇、趙麗娜獲「鳳凰獎」

嘉義縣消防局第三大隊分隊長蔡宗曇由行政院長卓榮泰頒發「消防楷模」。（嘉義縣消防局提供）

內政部前天辦理全國「鳳凰獎」表揚，嘉義縣消防局第三大隊分隊長蔡宗曇、嘉義縣義消總隊防火宣導大隊大隊長趙麗娜兩人在消防救災、防災宣導上盡心力，有傑出表現，分別獲得消防楷模表揚及義消楷模表揚。

蔡宗曇於2003年自中央警察大學畢業，分發嘉義縣開啟職涯，經歷外勤消防主管、內勤業務承辦兼局長幕僚、外勤專責安檢主管，曾參與莫拉克風災、太保南亞珠光紙大火、阿里山小火車出軌、康芮颱風、配天宮古蹟火警等重大搶救案，曾支援台南維冠金龍倒塌案。

2025年2月水漾森林聽障登山客失聯5天成功獲救案、2024年台18線民眾墜谷12天搜救案、2023年7月鹿林前山登山客失聯搜救案，蔡宗曇整合電信業者基地台資訊進行「視域分析」，設定搜救熱區，並運用無人機的搜救，透過科技分析並妥善整合人力，成功完成任務。

蔡宗曇在內勤服務約11年，曾編撰9本消防局專刊，導入國際標準書號ISBN及政府出版品編號GPN制度，使專刊納入國家及各級圖書館典藏，便於管理、識別、流通與追蹤，保存嘉義縣消防歷史，而他多次在災害防救演習擔任演習司儀，串聯全場流程，精準傳達災害情境與應變重點，使演習順暢進行，為全民防災教育投注心力。

趙麗娜2000年接觸防火宣導，後來加入大林防火宣導分隊，肩負起守護社區安全的前導工作，如各項防災宣導、居家訪視，親力親為，希望能讓更多家庭理解到防災的重要。

趙麗娜表示，只有熱忱還不夠，唯有專業才能把事情做得更好，因此參加全國性的種子教官培訓，提升專業，2015年帶領大林分隊獲得嘉義縣婦女防火宣導隊「優等」。

除持續推動訓練和宣導，趙麗娜也盡力照顧宣導人員的福利，並多次發起募捐行動，協助補充第一線警消同仁的裝備，在Covid-19疫情嚴峻期間，緊急籌購口罩、防護鏡、酒精等物資，讓第一線人員能安心執勤；2024年協助籌措經費，促成嘉義縣消防局特搜大隊多功能訓練平台與訓練衣的建置。

趙麗娜說，20年來始終相信「預防勝於救災」，未來希望結合數位平台與影音互動，讓防災教育突破時間與地域的限制，把「防災從你我做起」的理念傳遞給更多人。

嘉義縣義消總隊防火宣導大隊大隊長趙麗娜由行政院長卓榮泰頒發「義消楷模」。（嘉義縣消防局提供）

