為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新婚妻愛巢無套激戰主管 外送員求償20萬判准

    2026/01/15 12:56 記者鄭淑婷／桃園報導
    新婚妻子趁他跑外送在住處與主管無套性交，他對妻子提告求償20萬元判准。（示意圖）

    新婚妻子趁他跑外送在住處與主管無套性交，他對妻子提告求償20萬元判准。（示意圖）

    桃園市曾姓男子發現新婚不到1個月的妻子與主管有曖昧，妻子還趁他跑外送時在住處與主管無套性交，他控訴，自己是名外送員，因為妻子出軌主管，他不時要返家查看，導致收入銳減，他對妻子提告求償20萬元判准。

    曾男控訴，他與妻子於2023年9月19日結婚，婚後發現妻子與主管多次透過通訊軟體傳送曖昧簡訊，他多次提醒妻子與主管斷絕往來，妻子卻還是繼續出軌，甚至將主管帶回兩人租屋處發生無套性行為，讓他精神蒙受痛楚，他也因此要時常返家查看，導致外送收入銳減。

    曾男對妻子提出民事求償20萬元，曾妻在言詞辯論時未出庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述，判決指出，曾男有提出錄音檔及錄音譯文，證明妻子與主管發生無套性行為，而妻子與主管的行為足以影響曾男對婚姻忠誠度的信任，因此屬侵害配偶權行為，以我國風俗，這樣的行為稱為「戴綠帽」，也對配偶人格造成羞辱，曾男求償撫慰金於法有據，審酌侵害、情節嚴竣程度，認為曾男求償20萬元適當且於法有據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播