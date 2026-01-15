新婚妻愛巢無套激戰主管 外送員求償20萬判准

新婚妻子趁他跑外送在住處與主管無套性交，他對妻子提告求償20萬元判准。（示意圖）

桃園市曾姓男子發現新婚不到1個月的妻子與主管有曖昧，妻子還趁他跑外送時在住處與主管無套性交，他控訴，自己是名外送員，因為妻子出軌主管，他不時要返家查看，導致收入銳減，他對妻子提告求償20萬元判准。

曾男控訴，他與妻子於2023年9月19日結婚，婚後發現妻子與主管多次透過通訊軟體傳送曖昧簡訊，他多次提醒妻子與主管斷絕往來，妻子卻還是繼續出軌，甚至將主管帶回兩人租屋處發生無套性行為，讓他精神蒙受痛楚，他也因此要時常返家查看，導致外送收入銳減。

曾男對妻子提出民事求償20萬元，曾妻在言詞辯論時未出庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述，判決指出，曾男有提出錄音檔及錄音譯文，證明妻子與主管發生無套性行為，而妻子與主管的行為足以影響曾男對婚姻忠誠度的信任，因此屬侵害配偶權行為，以我國風俗，這樣的行為稱為「戴綠帽」，也對配偶人格造成羞辱，曾男求償撫慰金於法有據，審酌侵害、情節嚴竣程度，認為曾男求償20萬元適當且於法有據。

