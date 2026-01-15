為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    單車少年追風「落鏈」不知所措 警化身維修師即刻救援

    2026/01/15 12:48 記者陸運鋒／台北報導
    孫姓員警憑藉自身多年騎乘公路車經驗，迅速判斷問題所在，大約30分鐘將脫落的鏈條復位，順利解除少年燃眉之急。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市一名15歲國中少年騎乘自行車，行經大安區和平東路派出所旁巷子時，疑似因追風加速導致自行車「落鏈」，無助神情於車水馬龍中顯得特別落寞，此時，返回派出所的孫姓員警見狀後，隨即化身「維修師」，於30分鐘左右順利將自行車修復，而少年對於警方即刻救援感到窩心。

    大安分局警方表示，和平東路派出所孫姓員警，上週巡邏返回派出所時，發現和平東路一段141巷口，有一名15歲單車少年雙手沾滿油污，神情無助呆站在路口，孫員隨即上前詢問，才得知少年人生地不熟，且自行車故障落鏈，不知如何是好。

    警方指出，孫員憑藉自身多年騎乘公路車經驗，迅速判斷問題所在，大約30分鐘將脫落的鏈條復位，順利解除少年燃眉之急，使自行車恢復運作，同時提供洗手乳及酒精供其清潔，令人少年備感溫暖，頻頻向警方表達感謝。

    警方說，民眾日常生活中所遭遇突發小狀況，警方皆會量力而為適時提供協助，而孫員將自身所學應用於工作上，發揮一己之力伸出援手，令當事人欣慰不已，另呼籲民眾平時應加強車輛保養，才能快樂出門平安返家。

