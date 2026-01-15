桃園不孝兒打死父親起訴 老父一度護兒謊稱跌倒不願就醫

43歲陳姓男子與體弱多病的父親發生爭執，竟推父親撞牆、勒脖，陳父配偶及看護發現後隨即通報救護，陳父疑似護兒謊稱「是自己跌倒，不需送醫，在家裡休息就好」，豈料，事隔不到6小時意識漸漸模糊，緊急送醫急救已來不及挽回性命。

43歲陳姓男子與體弱多病的父親發生爭執，竟推父親撞牆、勒脖，陳父配偶及看護發現後隨即通報救護，陳父疑似護兒謊稱「是自己跌倒，不需送醫，在家裡休息就好」，豈料，事隔不到6小時他意識漸漸模糊，緊急送醫急救已來不及挽回性命，桃園地檢署檢察官依家暴傷害致死罪嫌將陳男起訴。

陳男與父親同住桃園市蘆竹區，陳父有肝硬化、腎衰竭等病史，平時由配偶及看護照顧。起訴書指出，2024年7月13日下午3點多，陳男與陳父發生爭執，衍生為肢體衝突，陳男不顧父親體弱多病，作勢拿起椅子要砸向父親，陳父奪下椅子後，遭陳男推往牆壁重擊倒地，又被狠狠勒住脖子，陳父配偶及看護聽聞爭吵前來查看，陳男才鬆手。

救護人員獲報趕抵，陳父疑似為了袒護兒子，謊稱是自己跌倒，不需送醫，在住處休息一下就好，救護人員離去後，陳父待在住處休養，配偶及看護在旁照料，豈料，陳父意識逐漸模糊，配偶於晚間9點再次通報救護人員將陳父送醫急救，但已來不及，陳父因胸背部多處挫傷、肋骨骨折、腹部挫傷及小網膜挫裂傷大量出血，急救後於10點多宣告不治。

檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴陳男，因被害人為陳男的直系血親尊親屬，建請法院依刑法規定加重其刑至2分之1，檢方另提出修復式司法，讓陳男與陳父配偶有機會溝通。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

