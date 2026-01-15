為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中銀樓小開「想交友」昏頭 搬黃金變賣1個月狂噴5千萬填詐坑

    2026/01/15 12:40 記者許國楨／台中報導
    警方施以「大外割」警技壓制鄭姓車手。（警方提供）

    警方施以「大外割」警技壓制鄭姓車手。（警方提供）

    台中一名45歲銀樓小開未婚，日前在Telegram上結識女網友，對方以「付費就能見面」為誘因，進一步包裝成投資機會，讓他短短一個月內多次面交鉅額現金，甚至變賣家中黃金、動用店內預備金籌錢交付近5千萬，直到家人察覺金流異常報案，警方除緊急攔下450萬現金並逮捕鄭姓車手收押，而該案也在近日偵結起訴。

    台中市刑大偵三隊長杜旻信今天說明案情指出，詐騙集團先在社群平台張貼交友訊息，鎖定有經濟能力的該名銀樓小開，噓寒問暖博取信任後話鋒一轉，聲稱只要付費就能見面，同步引導被害人投入所謂「穩賺不賠」投資方案，強調資金可隨時取回，成功讓被害人卸下心防。

    小開對詐團說詞深信不疑，多次與車手當面交付現金，每次金額動輒300萬至500萬元不等，短短一個月內竟面交假理專高達18次，累計金額逼近5千萬元，期間被害人資金吃緊，竟將家中黃金變賣，甚至直接從自家店內調動預備款項補洞，卻仍未察覺異狀。

    直到家屬發現帳目不對勁，追問下才驚覺遭詐，警方獲報後成立專案小組，得知詐團仍持續與被害人聯繫，為防止財損擴大，決定將計就計配合圍捕佯裝安排面交，待46歲鄭姓車手現身準備取款時，立刻上前攔查。

    過程中體格壯碩鄭男一度激烈反抗，警方隨即施以「大外割」警技壓制逮人，當場攔下準備交付450萬元現金，另在其隨身包內查扣偽造投資公司工作證等犯罪工具，詢後依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押鄭男獲准並在近日偵結起訴，另專案小組向上追查，目前已查出7名共犯，持續偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方攔下準備交付的450萬元，同時查扣偽造投資公司工作證等犯案工具。（警方提供）

    警方攔下準備交付的450萬元，同時查扣偽造投資公司工作證等犯案工具。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播