台中銀樓小開「想交友」昏頭 搬黃金變賣1個月狂噴5千萬填詐坑

台中一名45歲銀樓小開未婚，日前在Telegram上結識女網友，對方以「付費就能見面」為誘因，進一步包裝成投資機會，讓他短短一個月內多次面交鉅額現金，甚至變賣家中黃金、動用店內預備金籌錢交付近5千萬，直到家人察覺金流異常報案，警方除緊急攔下450萬現金並逮捕鄭姓車手收押，而該案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵三隊長杜旻信今天說明案情指出，詐騙集團先在社群平台張貼交友訊息，鎖定有經濟能力的該名銀樓小開，噓寒問暖博取信任後話鋒一轉，聲稱只要付費就能見面，同步引導被害人投入所謂「穩賺不賠」投資方案，強調資金可隨時取回，成功讓被害人卸下心防。

小開對詐團說詞深信不疑，多次與車手當面交付現金，每次金額動輒300萬至500萬元不等，短短一個月內竟面交假理專高達18次，累計金額逼近5千萬元，期間被害人資金吃緊，竟將家中黃金變賣，甚至直接從自家店內調動預備款項補洞，卻仍未察覺異狀。

直到家屬發現帳目不對勁，追問下才驚覺遭詐，警方獲報後成立專案小組，得知詐團仍持續與被害人聯繫，為防止財損擴大，決定將計就計配合圍捕佯裝安排面交，待46歲鄭姓車手現身準備取款時，立刻上前攔查。

過程中體格壯碩鄭男一度激烈反抗，警方隨即施以「大外割」警技壓制逮人，當場攔下準備交付450萬元現金，另在其隨身包內查扣偽造投資公司工作證等犯罪工具，詢後依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押鄭男獲准並在近日偵結起訴，另專案小組向上追查，目前已查出7名共犯，持續偵辦中。

