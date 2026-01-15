前海科館長陳素芬涉違法進用大姑 親戚關係因搜索意外曝光

前海科館館長陳素芬。（資料照，記者盧賢秀攝）

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨天（14日）搜索陳、廖2人住處，複訊至今（15）日凌晨4點後，依涉犯貪污治罪條例圖利罪有串證、滅證之虞向法院聲請羈押。消息傳出後，基隆市教育界、海科館內部流傳的陳、廖2人是親戚的八卦，終於因此案獲得進一步證實。

陳素芬遭控職場霸凌，教育部前年12月3日公布調查結果，確認職場霸凌、違法進用，記1大過並調任非主管職務。

陳素芬從教育部到基隆市教育處擔任處長後，大姑廖敏惠才進教育處服務，以約聘僱人員進用；後來陳素芬高升到國立海洋科技博物館擔任館長，原先負責海科館財產管理的人員離職，廖敏惠才進到海科館服務。

記者私下了解，不管是教育處或是海科館人士，從陳素芬回到基隆服務以來，只知道廖敏惠與陳素芬2人是親戚，但是坊間有幾種版本，沒有人敢親口問陳素芬，廖敏惠面對同事詢問只說是親友，直到看到新聞才知道廖敏惠是陳素芬大姑。廖敏惠一頭短髮微卷，與教育處、海科館同事相處態度和睦，就像鄰家大姊般親切，對於廖敏惠因此觸法，頗感訝異。

