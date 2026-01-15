台南永康深夜機車死亡車禍 28歲外籍移工自撞電桿不治

台南市永康區龍中街巷弄內14日深夜發生一起死亡車禍，28歲阮姓外籍移工騎機車不明原因自撞路邊電桿，送醫不治。（讀者提供）

台南市永康區龍中街巷弄內，昨（14）日深夜發生一起死亡車禍，28歲阮姓外籍移工騎機車不明原因自撞路邊電桿，送醫不治，事故原因仍待調查釐清。

昨晚11時許，阮姓機車騎士行經永康區龍中街巷弄往西直行時，自撞路邊燈桿，當場失去呼吸心跳，全身多處重創，台南市消防局救難人員現場給予應急處置後，送往永康奇美醫院急救，仍因傷重不治。

至於阮姓騎士是否有酒駕情事、肇事原因，有待警方後續調查釐清。警方已聯繫仲介、阮男公司人員前來處理後續，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

永康警方呼籲用路人，夜間行車應避免疲勞駕駛隨時提高警覺 ，遵守交通安全規則，以確保行車安全。

