    首頁 > 社會

    北投警與金融機構聯手攔阻上億詐騙財損 未來將持續強化防詐

    2026/01/15 12:03 記者王冠仁／台北報導
    北投警方舉辦金融機構安全維護協調會。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節將至，不少詐騙與犯罪集團蠢蠢欲動，北市警北投分局為了強化轄內金融機構防詐能力，在前天舉辦金融機構安全維護協調會，邀請轄內金融機構、金銀珠寶業共同參與。北投分局統計，去年度以來，北投警與金融機構共同攔阻詐騙金額高達上億元，未來也將持續與金融機構攜手合作，強化防詐相關意識與作為。

    北投分局表示，此次會議由各銀行、郵局、農會、信用合作社及加油站等參與，警方為了因應農曆春節將至，希望提升業者與警方的密切聯繫，並配合警方加強各項安全防護工作，強化防搶、防竊、防詐等安全防護作為，發現可疑徵候立即通報警方。

    北投分局說，去年度北投警分局與金融機構共同攔阻金額逾上億元，足見警方與金融機構共同維護民眾財產安全的決心，並以深入淺出之方式針對詐騙手法剖析、破解話術及提出防範要點，特別對於民眾以其年紀屬性不相符之投資方式為由臨櫃提款、匯款時，應特別注意是否為詐騙集團話術。

    警方呼籲，春節在即，警方已與各金融機構、超商大賣場、珠寶銀樓業者宣導安全觀念並建立即時聯繫管道，並加強安全巡守，且持續反詐騙等預防犯罪宣導，齊心協力維護北投區治安，讓民眾安心過好年。

    北投警方舉辦金融機構安全維護協調會。（記者王冠仁翻攝）

