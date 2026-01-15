海軍中將劉慶斌黑函瘋傳！美女輔導長傳同僚遭記過2次 官司逆轉勝

判決指出，相關指控內容早在2023年即已於臉書「靠北長官」粉專流傳，媒播效應並非因張員轉傳所致；且張員僅以私訊方式轉傳單一同僚，未見證據顯示已對劉慶斌的領導統御造成實質損害。（資料照）

有著「美女軍官」稱號的海軍政戰室少校張泰晴，因轉傳涉及時任中將政戰主任劉慶斌遭投訴的訊息給同僚，並刪除來源對話紀錄，遭海軍司令部以「言行不檢」為由核定記過2次。張員不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後認為，反映該類訊息並非其職務義務，且該訊息早已在網路流傳，認定原處分違法，判決撤銷記過處分。全案可再上訴。

判決指出，張泰晴原任職於海軍司令部政治作戰室，負責社群媒體經營與輿情彙整。2024年7月間，張員收到陌生Line帳號傳來一段長達數千字、針對當時海軍政戰主任劉慶斌的檢舉訊息，內容涉及「挪用公款」、「操弄人事」及「違反性別平等」等嚴重控訴。

張員隨後將訊息轉傳給同辦公室的周姓少校，並為了避免後續騷擾，刪除與該陌生帳號的對話紀錄。海軍司令部得知後，認為張員身為新聞官，收受攻訐長官的不實言論卻未及時反映，反而對外傳散，甚至刪除紀錄導致無法追查來源，嚴重損害領導統御與軍事紀律，依陸海空軍懲罰法核定記過2次。

國防部認為，該少校未即時向上反映、反而轉傳不實言論，已影響高階將領威信，依陸海空軍懲罰法及國軍風紀規定，核予記過二次處分；訴願亦遭駁回。

庭訊時，張泰晴主張，其負責業務主要為臉書管理與影片企劃，該訊息內容並非其職務應反映的「輿情」。且訊息內容早已於112年8月起就在「靠北長官」等社群平台廣泛討論，她僅私下單線傳給同事，並無散布之意。

不過北高行審理後認定，張員當時職務為第三新聞官，工作內容以臉書管理、影片製作為主，並非負責重大輿情回報或危安警訊通報，國防部所引工作會報、政治作戰要綱及反制假訊息規範，均不足以證明張員負有即時反映該訊息的法定或職務義務。

判決亦指，相關指控內容早在2023年即已於臉書「靠北長官」粉專流傳，媒播效應並非因張員轉傳所致；且張員僅以私訊方式轉傳單一同僚，未見證據顯示已對劉姓中將的領導統御造成實質損害。此外，後續轉傳該訊息的另一名中校，雖曾遭記過一次，但該處分已在軍方復審程序中撤銷，顯示軍方自身救濟體系亦認為類似行為是否構成「言行不檢」仍有疑義。

北高行認為，張員行為不該當國軍風紀規定所稱「言行不檢」，國防部記過二次處分違反比例原則，屬裁量濫用，依法撤銷。全案可再上訴。

