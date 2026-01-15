北市幼兒園狼師猥褻3童判8年 假借塗乳液摸男童生殖器改判無罪

男教保員陳羿翰任職松山區2家幼兒園時，被控先後猥褻1名男童、3名女童。圖與本新聞無關。（情境照）

男教保員陳羿翰於2023年、2024年間任職北市松山區2家幼兒園時，被控先後猥褻1名男童、3名女童，台北地院一審依犯「對未滿14歲男女犯加重強制猥褻」罪，合併判處8年徒刑，陳羿翰不服判決，提起上訴。台灣高等法院今宣判此案，雖仍是8年徒刑，但其中被控在男童生殖器上塗乳液部分改判無罪，可上訴。

陳羿翰於2023年6月間因松山區一家幼兒園的1位女教保員請產假，到該園擔任代理教保員，並在某日的午餐前，以檢查身體為由，在園內的工作櫃前，脫掉1名男童褲子，撫摸猥褻男童私密處。2024年3月陳男應聘至松山區另一家幼兒園擔任教保員，被控5個月內3度將手伸入3名女童衣褲內猥褻私密處，全案因女童告訴家長「我被老師亂摸」才曝光。

陳羿翰手法包含將教室燈關掉，稱「怪物來了」，學童因而趴在地板，他竟撫摸男童下體，甚至趁幫另名男童擦乳液時，說對方是要進烤箱的烤雞、要上油，藉機摸生殖器，但陳羿翰皆否認犯行，強調是在照顧兒童。

台北地院一審判定，陳為了為滿足自己性慾，強制猥褻4名幼童，犯後託辭卸責，未見悔意，依犯「對未滿14歲男女加重強制猥褻」罪，共犯4罪，各處3年6月徒刑，合併判處8年徒刑。

陳主張判太重、檢察官則認為判太輕，皆提起上訴，高院認定，命令幼童趴在地上猥褻與卷證所述稍有不符，撤銷改判；另外，被控在男童生殖器上塗乳液的部分，無證據足以證明被告強制猥褻犯行，因此改判無罪。

高院今宣判，陳羿翰強制猥褻事證明確，其所為是侵害人身不可回復法益，並考量此類對幼兒犯罪的犯罪者應有較高度預防需求，兼衡刑罰比例原則，依《刑法》第51條第5款規定，定其應執行刑為有期徒刑8年。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

