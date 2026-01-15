為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    懷疑遭黑吃黑凌虐活埋同夥 詐團3男判無期定讞

    2026/01/15 11:25 記者張文川／台北報導
    擄人凌虐活埋案，高院判郭育廷等3人無期徒刑，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回3人上訴定讞。（資料照）

    擄人凌虐活埋案，高院判郭育廷等3人無期徒刑，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回3人上訴定讞。（資料照）

    詐騙集團懷疑陳姓男子黑吃黑，下達活埋滅口指令，由郭育廷、徐維韓、謝旻錡等人將陳男從新竹縣綁走，毆打凌虐後活埋在苗栗山區，新竹地院將郭育廷等3人均依強盜殺人罪判處無期徒刑；高等法院去年4月維持原判；案經上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回3人上訴定讞。

    檢方調查，徐維韓、郭育廷、謝旻錡、張晉毅（通緝中）、藍昱翔（通緝中）及綽號「紅財神」男子，均為詐騙集團成員。2022年12月間，5人依「紅財神」的指示，打算將與詐騙集團糾紛的陳姓男子擄走殺害。

    同月29日凌晨2時，陳男開車返回住處時，遭到埋伏的兇手們上前壓制，並先後持電擊棒攻擊腳部、頭部，該電擊棒因謝旻錡用力過猛而碎裂；徐維韓又徒手毆打陳男，致陳男頭部流血受傷昏迷，郭育廷則持手銬將陳上銬，並以黑色束帶將他雙腳綁起來，再以膠帶纏繞眼、口，避免陳出聲呼救。

    徐維韓等人在車內尋得陳男的60萬元現金，將他載往苗栗偏僻山區欲加以活埋，張晉毅、藍昱翔在草叢内以鐵鍬及利器，敲打陳男頭部，並斬擊其腳跟，挑斷腳筋，最後再推入地洞內，不顧過程中陳男不斷以「大哥對不起、多少錢我都願意給」等語哀嚎求饒，將陳男活埋致死。

    一審新竹地院依強盜殺人罪，將徐維韓、謝旻錡、郭育廷3人均判處無期徒刑、褫奪公權終身；上訴後，高等法院去年4月駁回上訴；3人上訴三審，最高院認同二審判決，駁回上訴定讞。

