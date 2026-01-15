電動機車等二輪車火災率攀升 新北消防局公布4可能原因

新北市消防局統計，過去5年間發生71起電動機車、電輔二輪車等火災，其中多為鋰電池燃燒釀禍。（記者吳仁捷翻攝）

新北市過去5年間發生242起火災，其中電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車等類型火災有71件，約近3成（29.3%），其中多以鋰電池引燃，消防局分析原因，發現鋰電池使用、充電或存放不當，恐引發火災或爆炸風險，更歸納出充電不當、外力損壞、非法改裝及環境等四大因素，呼籲民眾提高警覺，落實安全防範，少一份危害。

新北市消防局分析，二輪型態的電動機車、電動輔助自行車、微型電動二輪車應用普及，但伴隨鋰電池使用、充電或存放問題，不時引發火災或爆炸風險；據統計，本市2021年至2025年間，發生242件二輪車（含機車及自行車等）火災，其中有近3成（29.3%）為電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車等類型火災。

消防局常見鋰電池起火原因包含充電不當、外力損壞、非法改裝及使用環境惡劣；充電不當以過度充電為常見主因，當安全裝置失效時，長時間充電會導致電池損壞、老化甚至起火。

外力損壞部分，當電池遭受「掉落」、「碰撞」、「擠壓」或「穿刺」，會導致其內部結構受損或隔離膜熔毀，引發短路；另外，常見非法改裝，車主為提升馬力或速度而擅自更改電池模組、控制模組或提高輸出功率，將大幅增加電路安全疑慮及自燃風險。

最重要的環境因素，當在高溫、陽光直射或潮濕環境下充電」，或「使用非原廠、未經認可的劣質充電設備」，就容易衍生過熱導致火災。

消防局呼籲，建議選購具備合格閃電標章的原廠車輛，務必使用原廠提供的專用充電設備與電池，切勿使用來路不明或未經認可的副廠產品；避免過度充電：充電完成後應立即拔除插頭，避免過夜充電。建議電量維持在20%~80%之間，可減緩電池老化。且避免使用轉接頭或延長線，因電動車充電電流較大，易導致電器走火。

定期檢查外觀，若發現電池外觀有膨脹、變形、異常高溫或異味，應立即停止使用並聯繫原廠檢修；嚴禁私自改裝，不應拆解電池或改裝車輛，避免破壞原有的安全電路設計。

最重要的是挑選合適充電環境：充電場所應保持通風乾燥，遠離可燃物及火源，且避免在陽光直射或高溫設施旁充電。

新北市消防局長陳崇岳表示，提醒民眾落實鋰電池使用相關安全防範措施，若鋰電池相關產品發生火災，會產生化學反應並釋放大量能量及有毒氣體，請立即斷電並撥打119。

