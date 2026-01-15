張文隨機殺人案偵結 北檢下午2點召開記者會說明

張文犯下連續攻擊案，自己墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇。（資料照，記者翻攝）

妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇。台北地檢署偵辦後，於今日偵結，認定張文涉犯殺人等罪嫌，但因被告已經身亡，依刑事訴訟法規定，檢察官僅能做出不起訴處分。台北地檢署預計將於今日下午2時許，召開記者會，對外說明調查結果。

案件發生後，檢警緊急成立專案小組，並由台北地檢署主任檢察官曾揚嶺統籌指揮偵辦。為了釐清張文隨機殺人的犯案動機與案情全貌，同時為了完整保存相關犯罪地點的現場狀況，檢察官指揮台北市警局鑑識中心成員，前往張文當時犯案的6處地點，以3D雷射掃描儀，快速完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

請繼續往下閱讀...

因連續無差別攻擊事件，地點涵蓋人潮較多的台北捷運台北車站及中山站外的南西商圈。此事件造成包含主嫌在內共4人死亡、11人輕重傷，引發社會高度關注。今日下午，將於台北地檢署召開記者會，對外說明調查結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法