義大醫院爆監守自盜！醫技員偷134瓶「肉毒桿菌」88折出售

義大大昌醫院爆監守自盜，曹姓女醫療技術員疑為幫前同事「變漂亮」，私下偷出保管的肉毒桿菌，以88折出售，3年來盜賣134瓶，賺了26萬餘元，醫院清查後發現此事報警，曹女坦承犯行，並帶著80萬元開庭，希望醫院能原諒她，醫院雖不同意原諒她，仍被法官依業務侵占罪判刑2年，另宣告緩刑3年。

判決指出，曹姓女子是義大大昌醫院國際美容醫學中心的醫療技術人員，負責保管、領取及盤點醫院所有的肉毒桿菌，2022年10月，曹女因父親罹癌，需要長期治療與住院照顧，醫療費用龐大，還有2個小孩在讀幼兒園，家庭經濟壓力沉重，為籌措醫療及生活費用，她竟接受前同事的提議，將保管的肉毒桿菌偷出來，私下賣給前同事。

曹女三年來陸續偷出134瓶、每瓶市價約7700元的肉毒桿菌，賺了26萬餘元，醫院直到2024年4月清查庫存時才發覺異狀報警。高雄地方法院審理時，曹女坦承犯行，開庭時還帶著80萬現金出庭，希望能獲醫院原諒；但醫院委任的律師指出，曹女擅自利用職務之便侵占醫院財物變賣牟利，嚴重背叛醫院所託付，惡性匪淺，如僅有返還財物或賠付價款與醫院和解，不但會引起其他員工群起效尤，也對其他守法員工難以交代，決定不與曹女和解或調解。

法官則認為，曹女雖未獲醫院原諒，但她願意提供用販賣肉毒桿菌所得價金約3、4倍的金額作為賠償，極力促成與醫院和解、調解，且又已以30萬元辦理清償提存，足信曹女展現痛改前非並願承擔法律責任的決心，透過實際或潛在的賠償代價，客觀上已對潛在之罪者產生強烈的警惕與嚇阻效果，尚無引發他人效尤之虞，因此依業務侵占罪判刑2年，另宣告緩刑3年，須向公庫支付10萬元，並參加法治教育課程2場次。

