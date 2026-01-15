為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南投測速桿取締件數前5名出爐 這處蟬聯「測速王」

    2026/01/15 10:59 記者張協昇／南投報導
    鹿谷鄉縣道151線10.07公里處測速桿，去年取締9205件超速，再度蟬聯測速王。（資料照）

    鹿谷鄉縣道151線10.07公里處測速桿，去年取締9205件超速，再度蟬聯測速王。（資料照）

    農曆春節即將到來，民眾駕車出遊小心荷包失血！南投縣警察局公布去年全年度縣內固定式測速照相桿取締件數前5名，其中鹿谷鄉縣道151線10.07公里處測速桿，因該路段為直線下坡，且位於往返溪頭旅遊軸線車流頻繁路段，共取締9205件，再度蟬聯測速王。

    南投縣警察局交通隊指出，去年縣內固定桿超速取締件數前5名依序為鹿谷鄉151線10.07公里處9205件、竹山鎮台3丙線4.7公里處4494件、中寮鄉139線47.5公里處3613件、竹山鎮台3線227.7公里處3594件、草屯鎮台14乙線5.9公里處3148件。

    警方分析指出，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處測速桿，已多年居取締超速件數首位，主要是該路段係往返溪頭自然教育園區、杉林溪生態渡假園區等景點必經路段，車流量相當多，且為直線下坡路段，速限50公里，民眾一不小心即易超速；至於今年7月才啟用的台3丙線4.7公里處測速桿，係通往紫南宮重要道路，7月份取締839件、8月份742件、9月份824件、10月份514件、11月份704件、12月份871件，呈現下降後又上升趨勢，用路人也要特別注意。

    警方提醒民眾，10次車禍9次快，設置固定測速照相桿主要目的是提醒用路人注意行車安全，農曆春節即將到來，民眾返鄉、出遊務必遵守交通規則，注意各道路速限小心慢行，才能確保快樂出門、平安返家。

    竹山台3丙線4.7公里處測速桿，取締超速件數呈現下降後又上升趨勢。（圖由警方提供）

    竹山台3丙線4.7公里處測速桿，取締超速件數呈現下降後又上升趨勢。（圖由警方提供）

