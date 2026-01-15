為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「大叫一聲」竟成永別！台中11歲女童突昏迷 家屬忍痛拔管將解剖

    2026/01/15 10:15 記者許國楨／台中報導
    檢方已擇定今天下午解剖，釐清女童確切死因。（資料照）

    台中市一名11歲女童，日前才隨家人自中國旅遊返台，10日與父親外出途中行經加油站，下車買包子後重新上車，卻突然大叫一聲隨即陷入昏迷，緊急送醫搶救仍回天乏術於12日宣告不治，家屬悲痛不已，對女童為何瞬間倒下感到難以理解，檢察官已安排今下午進行解剖，釐清確切死因。

    據了解，事發當天父親將車駛入一處加油站加油，女童自行下車到附近購買包子，外觀看來並無異狀，不料她一上車，突然發出一聲驚叫，隨即失去意識昏迷，家屬心急如焚，先自行將女童送往鄰近的台中市立老人復健綜合醫院急救，隨後再由救護車轉送中國醫藥大學兒童醫院，全力搶救。

    但女童送醫時已無生命反應，醫療團隊緊急裝設葉克膜搶命，但她仍出現嚴重腦部缺氧及肺水腫等情況，經搶救未見好轉，家屬忍痛於12日決定拔管，宣告不治。

    經查，女童近一個多月來有感冒、咳嗽症狀，期間仍能正常生活，並曾與家人赴中國旅遊，返台後症狀未完全痊癒，疑似曾出現心臟不適情況，未料發生憾事，警方接獲通報後報驗，台中地檢署檢察官已完成相驗，初步未發現外力介入跡象，案件朝疾病致死方向偵辦，並擇定今下午解剖，釐清確切死因。

