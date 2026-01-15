「小鳥吃吐司」爆欠薪疑惡意倒閉！老闆落跑 18員工申請勞資調解

連鎖烘培坊「小鳥吃吐司」爆出積欠員工薪資，老闆疑似捲款潛逃。（取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專）

連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」遭員工控訴，老闆林致兵從1年前開始拖欠薪水，疑似欠債千萬元捲款潛逃，直到員工及數名加盟主找上門，才發現對方早已「落跑」。新北市勞工局表示，此案已受理18名員工申請勞資爭議調解，將盡速召開會議，並安排勞動檢查，違規者依勞基法最高可開罰100萬元。

員工指控說，林致兵從去年開始經常延遲發放薪水，到12月直接欠薪，Line訊息經常隔很久才有回應，原本今年初還看到林致兵到麵包工廠工作，未料11日突然失聯，電話不接、訊息不回，許多員工與加盟主到工廠才發現人去樓空，林致兵則不知去向。

受害加盟主沈先生說，加盟主和老闆基本上每個人都有自己的Line群組，但是老闆從1月11日早上6點半就默默退出群組，加盟主開始聯繫不上，底下的員工打電話也都找不到人，目前只能尋求法律途徑解決。

沈先生說，希望可以拿回99萬元押金，至於購買餐車的加盟主，則是爭取拿回200萬元餐車錢、押金和加盟金。

新北市勞工局表示，有關連鎖烘焙業者「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議，經查公司名稱為「壹玖零陸國際股份有限公司」，勞工局已於1月14日受理1件共計18名勞工申請勞資爭議調解，後續將盡速召開調解會議，協助勞工爭取個人權益。

另外，勞檢處也將對「壹玖零陸國際股份有限公司」實施勞動檢查，如確實查獲積欠勞工薪資的違法情事，依照勞基法可處2萬元至100萬元罰鍰。

連鎖烘培坊「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議、老闆失聯，受害加盟主已尋求法律途徑。（圖擷取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專）

