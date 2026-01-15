為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    金門大橋又傳落海 年輕男子冰冷海水中被釣客救起

    2026/01/15 09:42 記者吳正庭／金門報導
    金門縣「金門大橋」14日晚驚傳落海事件，警方據報立刻派員前往查看。（讀者提供）

    金門縣「金門大橋」昨晚再傳落海事件，所幸落海男子被釣客發現，立刻從冰冷的海水拉救上船，再與另名釣客及趕到的海巡艇合力救上岸邊，男子雖有失溫現象，意識清楚，暫無生命危險，目前在醫院觀察中。

    據悉，這名落海李姓男子14日晚間8點多開車外出，從大金門開上金門大橋，到小金門端又繞回大金門時，半路在橋塔附近把車停下，不久就傳出落海意外。

    男子出門未歸，家屬到晚間10點多還看不到人，又連繫不到男子，母親心急如焚，家人透過手機定位，發現定位在金門大橋，親友趕往大橋查找，見車不見人，氣溫只有攝氏10度左右，男子下落更令人憂心，家屬11點多向警方報案。

    金門大橋6日才傳出有人落海溺斃不幸事件，接獲報案的警方、消防及海巡單位非常重視；縣警局金城分局出動近10人馳援，金門海巡隊據報也於第一時間通知線上巡邏艇加入救援，大約在11點30分左右，傳來找到人的好消息。

    事發當時，1名正在大橋附近的釣客，緊盯水中動靜時，在昏暗月色中發現海上有人載浮載沉，立刻上前施救，由於男子個頭不小，釣客營救吃力，幸好附近還有1艘漁船及海巡艇適時趕到，合力將男子救護上岸；經過通報、比對，發現救起的就是落海的李姓男子。

    經查，李姓男子20多歲，被救起時身體有失溫現象，送往衛生福利部金門醫院檢查，意識清楚，但胸椎、頸椎有不適現象，生命跡象穩定，留院觀察中。

    金門大橋10天發生兩起「落海」事件，民眾憂心出現模仿效應，期盼縣府加強防範措施。

    金門「金門大橋」14日晚又傳落海意外，警方與消防據報，立刻趕往現場。（讀者提供）

