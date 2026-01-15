女房仲經理撞傷人裝窮不賠？ 檢方看不下去提上訴

檢方以女房仲家境優渥提出上訴，地院維持原判決。（資料照）

彰化一名家房仲經理，在員林市與一名女騎士發生車禍就醫，被簡易法庭依過失傷害判處2月徒刑，但女房仲事後對受傷的女騎士不理不睬，自恃家境「勉力維持」就不賠償，檢方發現該名女房仲其實「家境優渥」，氣得提出上訴，經彰化地院審理，仍判女房仲經理勝訴，維持2月原判。

檢方的上訴書指出，女騎士經此車禍左腳受傷，回家經常跌倒，又擔心經濟，身心受創，需要至身心科就診，左手亦無力，需要中醫及物理治療。肇事的房仲女不協助女騎士機車修復，她只好騎乘龍頭壞掉的機車就診，導致左臂肌腱發炎，遲遲未能康復。最扯的是，女房仲經理，經濟優渥，卻不賠償，其孩子也都長大，小女就讀寄宿學校，配偶在家中開個人工作室，可見她是有能力賠償，卻置之不理，原審2月判太輕。

承審的法官表示，檢察官雖然認為被告經濟狀況「優渥」，原審卻認定「勉力維持」，原審並未充分審酌上情，而有量刑不當之違誤，但經濟狀況為優渥或「勉持」，沒有一定的客觀、絕對標準。另女騎士左臂肌腱發炎，在車禍發生時並未發現，其在案發1年後才就醫，是否跟車禍有關，實難認定，因此駁回上訴。

